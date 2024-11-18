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金門縣府與中興大學合作 共推永續生態與農業發展

2024/11/18 18:52（11/18 19:01 更新）
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金門縣政府18日由副縣長李文良（左）代表，與國立中興大學副校長陳全木（右）簽署合作備忘錄，雙方將共同推動並建構金門永續生態環境及農業政策發展。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月18日
金門縣政府18日由副縣長李文良（左）代表，與國立中興大學副校長陳全木（右）簽署合作備忘錄，雙方將共同推動並建構金門永續生態環境及農業政策發展。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月18日
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（中央社記者吳玟嶸金門18日電）金門縣政府和國立中興大學今天簽署合作備忘錄，期能共同推動並建構金門縣永續生態環境及農業政策發展。

簽約儀式下午在金門縣政府大禮堂進行，由金門縣副縣長李文良、中興大學副校長陳全木代表簽署，依雙方互惠原則，針對永續生態環境及農業政策發展等議題，就相關具實務經驗及學術研究等專業人員、可利用資源與相關產學合作等事項進行合作。

李文良表示，金門沒有高山屏障，風力強勁，雨水蒸發量大於降雨量，島上時常有乾旱現象，再加上土壤是較貧瘠的紅赤土，所以農業發展較為辛苦；過去為防風種植的木麻黃也逐漸凋零，而有林相更新議題須進行；此外，金門近年更面臨外來種如互花米草、銀膠菊、藍孔雀等影響生態平衡。

李文良說，期待與中興大學有更密切官學合作，藉專家學者支持跟協助，讓永續、環境保護、動植物平衡發展等議題能夠落實，使金門成為永續發展的島嶼。

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陳全木表示，中興大學從農學起家，現在已有12個學院，在農林漁牧等領域上，中興大學有1000多位專家，跟生物相關領域就有300多位老師，希望這樣的能量能跟金門縣府緊密結合，為金門做出貢獻。

陳全木也說，除傳統金門的需求外，中興大學在偏鄉跟離島醫療資源、永續發展議題及獸醫等相關領域，也都希望能將資源導入到金門，使人的健康、動物的健康到環境的健康都能有全面照顧。（編輯：李淑華）1131118

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