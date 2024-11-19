荷比盧「台灣研究日」 精準切入深化台歐學術交流

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（中央社記者田習如布魯塞爾18日專電）國科會首度在荷比盧舉辦3場「台灣研究日」，分別選定生醫、航太、碳捕捉等台歐都有興趣且各有優勢的主題，透過科研合作交流深化雙邊關係。

18日在比利時荷語魯汶大學（KU Leuven）舉辦的「台灣研究日」（Taiwan Research Day）是國科會今年起在荷蘭、比利時、盧森堡展開這個科研交流系列的最後一場。荷蘭場在10月20和21日、盧森堡場在11月12日已陸續完成。

「台灣研究日」系列的成形，據國科會駐歐盟代表處組長周瑛琪告訴中央社，源自與國科會長期合作的荷蘭研究委員會（NWO）資深政策官波能坎普（Berry Bonenkamp）的建議。

他發現台灣在荷蘭有許多留學生和學者與當地進行交流，但相較其他亞洲國家積極舉辦學術活動，台灣過去顯得低調，因此國科會自前任組長張怡玲開始接洽，今年終於順利舉行並擴大地點，而第一場就是與NWO、伊拉斯莫斯大學醫學中心（Erasmus Medical Center）等機構合辦。

NWO是荷蘭教育、文化及科學部下設的獨立機構，與國科會同樣掌握大筆研究經費的分配。國科會與NWO長年來都共同投入資金支持台、荷學者合作研究計畫。因此荷蘭首屆「台灣研究日」活動內容也包括雙邊合作研究的成果發表。

周瑛琪指出，荷蘭場以生物醫學為主題，共同主辦的伊拉斯莫斯大學醫學中心常與台灣醫界互動，也有許多台灣留學生，荷方不但由經濟部政策官員凱瑟爾（Renze de Keiser）致詞，也廣泛動員找到與台灣有淵源的學者出席，包括曾到訪台灣或指導台灣學生者，帶來非常熱絡的台荷交流。

相較荷蘭、比利時，盧森堡過去與台灣政府層面往來相對少，周瑛琪表示，透過台盧科研對話加強互動，除了盧森堡具國際地位的太空產業主題，還特別選定盧森堡對台灣有興趣的基因庫醫療和人工智慧（AI）領域，「有打到合作點上」。出席者包括盧森堡太空總署（LSA）和高等教育與研究部（Ministry of Higher Education and Research）的官員、顧問。

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比利時魯汶大學與台灣學界交流已久，首屆「台灣研究日」邀請雙方在新興二氧化碳捕捉、運用及封存領域的研究者切磋對話，希望促成台比學者聯手申請歐洲聯盟（EU）研究計畫，深化台歐科研關係。荷語區魯汶大學校長塞爾斯（Luc Sels）、副校長高佛斯（Gerard Govers）皆出席活動。

周瑛琪期許「台灣研究日」成為台灣學界與歐洲國家交流的常態性平台，在多個領域促成台灣與歐洲的研究者配對、共組團隊進行研究計畫，擴大台灣科研實力在國際舞台的能見度。（編輯：高照芬）1131119