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技專校院放寬填同校志願數限制 3招生管道適用

2024/11/19 10:23
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（中央社記者許秩維台北19日電）技專校院招生策略委員會公告，114學年起，四技申請、特殊選才、技優甄審等管道將由學校自訂考生報考該校的志願數限制，四技申請上限為6個，特殊選才、技優甄審上限為5個。

技專校院招生策略委員會近日於網站公告，為使招生學校依其選才策略在規劃招生時更有彈性，114學年起，四技申請入學、四技二專特殊選才、技優甄審入學等3管道將由學校自訂考生選報同一學校的志願數限制。

技專招策會說明，現行簡章規定，各校僅可選擇是否要求考生限填該校1個系組或學程，114學年起將調整為各校可自訂限制考生選報該校的系組、學程數，四技申請入學以1至6個為限，四技二專特殊選才及技優甄審入學以1至5個為限。

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另外，技專校院招生委員會聯合會也於今天在網站公告，12月11月起將於北、中、南、東舉行8場招生宣導說明會，包含四技申請入學、科技校院繁星計畫、四技二專聯合甄選、四技二專日間部聯合登記分發等招生管道。

技專招聯會規劃，每場說明會都會分別介紹上述4個管道，包含招生作業流程（如招生日程、報名規定、繳交資料要求等），以及相關系統的操作說明，同時也會安排意見交流時間。（編輯：管中維）1131119

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