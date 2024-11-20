尹馨苦於高血壓1年 竟是腎上腺瘤導致高醛固酮症

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（中央社記者曾以寧台北20日電）演員尹馨1年前發現有高血壓，吃藥仍未改善，連帶還身體無力，輾轉就醫才知是腎上腺腫瘤導致高醛固酮症，幸經台大團隊切除；醫師表示，這種高血壓有機會治癒，有3大特徵就要注意。

尹馨今天現身治療成果記者會分享，自己明明是個弱女子，血壓卻比社區歐吉桑還高，收縮壓甚至飆破180毫米汞柱，服用藥物改善仍有限，加上表演工作情緒高低起伏很大，都會擔心自己會不會中風；此外，也常打不起精神、身體無力，檢查出低血鉀後天天吃芹菜、香蕉，仍無法改善；手術後，這些症狀都在1週內就好起來。

台大醫院原發性高醛固酮症中心主任吳允升說明，腎上腺腫瘤或腎上腺肥大，都可能導致腎上腺素分泌過高，引發「高醛固酮症」；患者有3大特徵，第1是會屢次出現低血鉀情況，第2是血壓非常高，舒張壓高於90毫米汞柱，且常吃了3種血壓藥都降不下來，第3則是經常感到疲倦。

吳允升指出，過去醫界認為此病罕見，是因為診斷不易，但中國、義大利研究發現，在難治型高血壓患者中，有12%是因此疾病造成，若依此數據換算，全台灣約有30到50萬人因此為疾病所苦。

原發性高醛固酮症中心副主任林彥宏說明，內分泌出狀況會引發全身性問題，患者就算降了高血壓，將來中風、心肌梗塞、心房顫動、骨折等機率仍比一般人高；團隊也發現，3成患者因低血鉀有恐慌狀況，腎上腺賀爾蒙分泌異常，也導致22%患者水牛肩、月亮臉，更有5到6成患者因咽喉腫大，伴隨睡眠呼吸中止症。

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治療方式，吳允升說，傳統開刀方法得從心窩開一條「高速公路」，傷口相當大，但現在若是單側腫瘤，可用迷你內視鏡切除；若是雙側腫瘤或者肥大導致，就算無法靠摘除腎上腺解決，台大也全世界首創，利用酒精或冷凍消融術改善；手術後9成患者症狀改善或可減少用藥，更有高達6成患者完全治癒，不用再吃血壓藥。

台大醫院院長吳明賢說，醫療專科越分越細，是為了給患者更好的治療，但各科醫師卻因此常常只看到自己想看的，導致患者在不同科別間輾轉；台大醫院成立「原發性高醛固酮症中心」，集結腎臟、心臟、內分泌、影像醫學、核子醫學、泌尿、病理及精神醫學科等多領域專家，提供患者跨科別整合性診斷與治療。（編輯：陳仁華）1131120