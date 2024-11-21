勞動部遭掛黑布條 王婉諭籲建職場霸凌防治制度

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）勞動部北分署公務員輕生案，時代力量黨主席王婉諭今天說，勞動部調查報告荒腔走板，政院應組織調查小組並納外部人士調查霸凌事件，呼籲建立職場霸凌防治制度。

行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（北分署長謝宜容）職場霸凌所致。勞動部昨天晚間召開考績會議處，謝宜容記兩大過免職。

此案件引起外界不滿，王婉諭與東吳大學法律系教授胡博硯、台灣基進黨主席王興煥等人今天到勞動部前召開記者會，高喊「反霸凌」、「要真相」口號，並在勞動部前掛上黑色布條，以行動控訴黑暗的「勞動布」。

胡博硯今天指出，職場霸凌存在職場許久，勞動部是勞工主管機關，大家都看著勞動部要如何處理，依照公務人員保障法，國家必須提供公務員安全職場環境，政院早就發布處理職場霸凌調查程序及方法，如果如傳言所說，勞動部幾個月前就接到申訴、啟動調查，就可防止這件事情發生。

胡博硯也說，行政調查其實是很困難的，因為會面臨內部人不願意講的困境，但如果勞動部把程序嚴謹化、公開化就可以取信於民眾，但勞動部調查結果跟理由多變，對於當事人的懲處也屢次變更、忽略法律程序，勞動部自己都不守法，要如何替其他勞動者主持公道。

胡博硯呼籲，勞動部應擴大調查範圍、找出前因後果，追求真相才是全國民眾想要的。

王婉諭今天則批評，勞動部長何佩珊針對事件所提出的調查報告，不僅邏輯不通、內容荒腔走板，顯示勞動部在事件處理上怠惰迴避、毫無反省。她認為，勞動部已無能力也無立場自行調查自身問題。

王婉諭呼籲，行政院長卓榮泰應組織院級調查小組並納外部專業人士來調查，調查對象也不僅限於謝宜容，也應包括何佩珊、政務次長許傳盛及相關高層，並全面檢視霸凌事件調查報告中的包庇與失職問題，且調查也應納入利害關係人參與，包含約詢過去因霸凌調職、離職離開北分署的夥伴，把長達數年的霸凌事件完整揭露，才能徹底改善勞動部病態職場文化。

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王婉諭也說，目前台灣沒有職場霸凌防治的制度，必須要儘速建立，現職跟職場霸凌防治有關的法律只有職安法，但是只有著重於預防，就算發生霸凌案，勞動檢查也只能檢查預防措施，無法針對霸凌行為介入調查，作出處分，只能交給司法機關處理，因此應參考類似制度建立職場反霸凌的制度。

另外，勞動部日前公布調查報告中有字眼「目的良善」引發外界不滿也為離世公務員抱屈，有民眾自發性到北分署獻花「目的良善」、「立意良善」，今天也有民眾自發性穿著恐龍裝並手舉牌抗議；據了解，昨夜也有義憤民眾至行政院聯合辦公大樓南棟大樓丟擲石頭表達不滿。（編輯：李亨山）1131121