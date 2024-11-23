捐眼角膜遺愛人間 女兒盼受贈者代父看更多風景

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）突來的心肌梗塞帶走60多歲周先生，但他遺愛人間，捐出眼角膜讓陌生人看見光明。周先生的女兒曾感傷父親再也看不到巷口櫻花開了，如今轉念，願陌生人代替父親看更多的風景。

周小姐今天在台北榮總「心傳真愛」器官捐贈感恩會中追憶父親，不但熱心捐血將近700次，曾獲得台灣血液基金會特別頒發感謝狀表揚，早在國人對器捐認識有限的年代，就簽下器捐同意書。

周小姐說，父親生活健康，未料某天突然心肌梗塞昏倒，就此天人永別，家人全力支持他完成器官捐贈的心願，全程陪伴完成眼角膜捐贈，今天捧著父親骨灰來參加感恩會，回想父親過世那天，巷口櫻花盛開，她曾難過父親再也看不到，後來轉念如今父親眼角膜在另1個人身上，對方可以代替父親看更多美好的風景。

周小姐致詞時坦言，有些人可能擔心，捐了眼角膜到了另一個世界看不到，但她曾夢過父親好幾次，畫面中爸爸還是像以前一樣開車帶她出去玩、眼睛很明亮，「也許他在另一個世界過得很快樂，因為完成了心願，做了一件非常有意義的事」。

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常見的大愛器官捐贈分成兩類，一種是腦死、一種是無心跳。北榮移植外科醫師陳正彥接受媒體聯訪指出，腦死患者因為心跳、血壓不穩定導致移植手術急迫，陳正彥表示，可能一被宣判腦死，12到24小時內就要進入手術室，器捐協調師得要抓準時間通知合格受贈者，甚至要求受贈者2小時內要出現在醫院等，否則就會錯過捐贈機會。

陳正彥說，至於無心跳捐贈者，通常都是生命末期的病患，例如因心臟衰竭使用葉克膜者，這類病患器捐前置時間較為充裕，前置準備時間較為充裕，可是一拔管後，器官沒有血流經過，後續移植手術更是要趕進度。（編輯：李亨山）1131123