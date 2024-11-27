興大研發新品種聖誕紅 「愛神」無畏暖秋準時變紅

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）中興大學園藝學系花卉創新育種研究室透過多樣育種方法，開發聖誕紅新品種「愛神」，今年秋季持續高溫，多數聖誕紅轉色延遲，「愛神」未受影響，仍能轉色供盆花出貨。

中興大學今天發布新聞稿指出，台灣聖誕紅盆花年產量可達130萬盆以上，產值逾新台幣2億元，主要產區在桃園市、苗栗縣卓蘭鎮及南投縣埔里鎮等地；多數栽培品種由國外引進，須支付高額品種權費，不僅產業發展受制他國，進口品種也並非都能適應本土氣候。

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中興大學園藝學系花卉創新育種研究室副教授陳彥銘研究團隊，透過多樣育種方法如誘變育種、雜交授粉、單株選拔等，先後研發出多種聖誕紅品種；更在2020年推出新品種「愛神」，植株高度易控制，適用於各式規格盆器生產，栽培運用靈活度高，有助拓展銷售週期。

今年氣候異常，秋季持續高溫造成多數聖誕紅轉色延遲，聖誕紅「愛神」與國外品種在相同產地栽培比較，未受高溫影響，仍能正常轉色供出貨，顯示興大開發的聖誕紅品種，能有效幫助農民及產業發展，具國際競爭力。（編輯：陳仁華）1131127