醫：白內障年輕化 55歲以下手術年增30%

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）3C產品深入日常生活，醫師提醒，白內障不再是老年人專利，55歲以下接受白內障手術者以每年30%速率增加，視力變差、對比敏感度差、辨色力下降等都是可能影響，嚴重恐失明。

眼睛霧霧看不清楚，怎麼揉都沒用，跑去眼科檢查驗光度數竟然上上下下，最後才發現是白內障找上門，這是衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原的親身經歷。他今天在食藥署例行記者會中提醒，當視力減退、模糊、看東西色調改變，例如他當時看東西都變黃色，或是有畏光、黑點、複視等現象，就要快點找眼科醫師。

三軍總醫院眼科部主任呂大文指出，過去白內障好發於60歲以上民眾，現行健保給付規定55歲以下白內障手術，必須事先申請，依健保資料庫來看，這部分以每年30%的速率增加，可見年輕人、55歲以下白內障比例越來越高。

臨床上，他遇過比較特殊年輕個案是年約19、20歲患者，近視高達3000多度，深度近視者本就是屬於白內障高風險族群，其他高風險族群還包括家族史、長期服用類固醇、糖尿病患者、眼睛曾受創、眼睛發炎或長期虹膜發炎等，視力變差、對比敏感度差、視覺模糊、辨色力下降等都是白內障可能產生的影響，嚴重恐失明。

呂大文表示，台灣一年約有27萬人接受白內障手術，超過國民的1%，成為常見且逐漸年輕化的疾病，跟3C產品普遍使用相關，所以衛福部國民健康署才會著力於兒童視力保健，控制近視就可以減少白內障的早期發生。

當白內障造成視力模糊而影響工作或生活時，便是手術置換人工水晶體的適當時機。呂大文，手術方式包括囊外摘除術、超音波乳化術、雷射乳化術等，至於人工水晶體選用，則視使用者本身需求，年齡、健康狀況、日常生活、工作性質等，加上醫師評估患者度數、角膜、視網膜、黃斑部及視神經等是否能發揮水晶體的功效。

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食藥署醫療器材及化粧品組科長葉旭輝補充，據統計，過去3年累計共92件不良反應通報，其中35件是屬於術後不良反應、57件認定與產品相關；術後不良反應如炫光、頭痛、眼壓升高等，產品問題則多半在術前就已經發現，比方說有刮痕、異物等，後續都有進行相關矯正預防措施。

食藥署提醒，在接受人工水晶體置換手術前務必與眼科醫師充分溝通，依照需求選擇適合的人工水晶體，並遵守醫院提供手術前、後注意事項。（編輯：李亨山）1131127