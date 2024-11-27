彭啓明拒公務職場霸凌 下班傳LINE算加班

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（中央社記者張雄風台北27日電）外界近日關注公務員職場霸凌。環境部長彭啓明今天表示，他已明訂下班因公務發LINE就是加班、比照民間；另外前環保署時期發生性騷擾事件，他強調對性騷擾是零容忍，一定嚴格處理不掩蓋。

勞動部勞發署北分署公務員疑因遭職場霸凌輕生，勞動部長何佩珊為此請辭獲准。

彭啓明今天於網路節目「NOWnews-鄉民大學問」被問到面對霸凌的態度。他表示自己是從民間來，第一份公務員薪水是從今年520開始；民間的想法就是依勞基法，下班後不能亂發LINE給員工，要算加班費。

彭啓明指出，5、6月時他就請人事發公文，假設下班有（公務）急事發LINE訊息，一定要寫什麼時候完成、有專案加班，這部分反映很好；後來也設E-mail專線，也的確有收到一些建議。

彭啓明補充，在霸凌事件發生後，現在只要下班發LINE就是加班，若果有急事，就是主管要親自寫何時完成；要讓同仁知道上下班是不一樣的。

彭啓明說，台灣公務員多數真的很辛苦、認真，必須在體制上更好；尤其台灣公務員的待遇較國外比是偏低。

另外，原環保署督察總隊前總隊長李健育涉及性騷擾，監察院日前通過糾正環境部，原環保署知悉後處置過於消極被動，有未通報專責單位、未進一步查證及未積極處置等缺失。

彭啓明強調「性騷零容忍」，過去環保署發生嚴重的性騷擾事件，之後一定是最嚴格的處理，不會掩蓋。（編輯：李亨山）1131127