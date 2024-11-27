迪士尼角色陪孩子就醫 台大兒醫主題門診中心啟用
（中央社記者曾以寧台北27日電）進醫院也能看到迪士尼，攜手迪士尼，打造迪士尼主題兒童門診治療中心，以經典動畫角色構築溫馨治療空間，盼讓病童與及家屬走進醫院也能感受到歡樂，不再抱有恐懼。
台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院，在Make-A-Wish Taiwan喜願協會與華特迪士尼公司支持下，打造迪士尼主題兒童門診治療中心，今天正式啟用。不僅手扶梯上就有角色迎接，治療中心外長廊上也有經典故事壁貼，門診中心內的牆壁、天花板和醫護人員身上，更處處充滿巧思。
台大醫院院長吳明賢致詞表示，醫院是善善連結的地方，也是提供希望與愛的地方，但回想起自己小時候，也會看到白衣就開始哭。迪士尼則總是給人帶來快樂，而喜樂的心是最好的良藥，因此盼用這樣的方式，讓小朋友不要再畏懼走進醫院。
台大兒醫院長李旺祚說，台大醫院兒童醫院是台灣唯一1家國立兒童醫院，每年約治療20多萬人次病患，整合各科團隊、提供兒童友善專屬醫療空間，強化兒童重難病症醫療服務，是台灣兒童健康守護神。適逢台大兒醫創立10週年，更營造以病童和家人為中心的友善醫療環境，盼透過夢幻偶像讓孩子在接受治療時，忘掉恐懼。
為迪士尼最新動畫電影「海洋奇緣2」（Moana2）配音的雷鬼創作人Matzka以及金曲獎最佳新人Makav真愛，今天也擔任勇敢大使出席啟用記者會。
Matzka分享，自己看過之後最喜歡的設計細節，就是天花板的巧思，讓孩子躺在病床上也可以看到迪士尼角色，彷彿在跟孩子說「不要害怕，有這些英雄陪著你」，更希望這樣的做法可以推廣到更多偏鄉地區。
Makav則說，非常喜歡人物卡牌牆，和醫護人員在名牌下掛上迪士尼角色互動卡的設計，如果自己還是個小朋友，一定會很想拉著玩。
華特迪士尼公司台灣及香港董事總經理陳永樂表示，非常高興能在台灣開展第2個迪士尼兒童醫院計畫，盼藉由迪士尼角色與故事，幫助病童找到面對疾病的勇氣。（編輯：陳政偉）1131127
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