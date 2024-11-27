迪士尼角色陪孩子就醫 台大兒醫主題門診中心啟用

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（中央社記者曾以寧台北27日電）進醫院也能看到迪士尼，攜手迪士尼，打造迪士尼主題兒童門診治療中心，以經典動畫角色構築溫馨治療空間，盼讓病童與及家屬走進醫院也能感受到歡樂，不再抱有恐懼。

台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院，在Make-A-Wish Taiwan喜願協會與華特迪士尼公司支持下，打造迪士尼主題兒童門診治療中心，今天正式啟用。不僅手扶梯上就有角色迎接，治療中心外長廊上也有經典故事壁貼，門診中心內的牆壁、天花板和醫護人員身上，更處處充滿巧思。

台大醫院院長吳明賢致詞表示，醫院是善善連結的地方，也是提供希望與愛的地方，但回想起自己小時候，也會看到白衣就開始哭。迪士尼則總是給人帶來快樂，而喜樂的心是最好的良藥，因此盼用這樣的方式，讓小朋友不要再畏懼走進醫院。

台大兒醫院長李旺祚說，台大醫院兒童醫院是台灣唯一1家國立兒童醫院，每年約治療20多萬人次病患，整合各科團隊、提供兒童友善專屬醫療空間，強化兒童重難病症醫療服務，是台灣兒童健康守護神。適逢台大兒醫創立10週年，更營造以病童和家人為中心的友善醫療環境，盼透過夢幻偶像讓孩子在接受治療時，忘掉恐懼。

為迪士尼最新動畫電影「海洋奇緣2」（Moana2）配音的雷鬼創作人Matzka以及金曲獎最佳新人Makav真愛，今天也擔任勇敢大使出席啟用記者會。

Matzka分享，自己看過之後最喜歡的設計細節，就是天花板的巧思，讓孩子躺在病床上也可以看到迪士尼角色，彷彿在跟孩子說「不要害怕，有這些英雄陪著你」，更希望這樣的做法可以推廣到更多偏鄉地區。

Makav則說，非常喜歡人物卡牌牆，和醫護人員在名牌下掛上迪士尼角色互動卡的設計，如果自己還是個小朋友，一定會很想拉著玩。

華特迪士尼公司台灣及香港董事總經理陳永樂表示，非常高興能在台灣開展第2個迪士尼兒童醫院計畫，盼藉由迪士尼角色與故事，幫助病童找到面對疾病的勇氣。（編輯：陳政偉）1131127

台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院在喜願協會與華特迪士尼公司支持下，打造迪士尼主題兒童門診治療中心，27日舉辦啟用記者會，經典角色米奇、米妮也驚喜現身。中央社記者曾以寧攝 113年11月27日

台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院打造迪士尼主題兒童門診治療中心，27日啟用，門診中心內牆壁、天花板和醫護人員身上，處處可以見到迪士尼動畫角色。中央社記者曾以寧攝 113年11月27日

台大兒童醫院攜手迪士尼，打造迪士尼主題兒童門診治療中心，不僅手扶梯上就有角色大頭圓圈迎接，治療中心外長廊上也有經典故事壁貼，門診中心內牆壁、天花板和醫護人員身上，也到處充滿巧思。（台大醫院提供）中央社記者曾以寧傳真 113年11月27日