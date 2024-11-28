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調查：幼童看3C逾1小時 27%父母可接受

2024/11/28 11:37
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（中央社記者陳至中台北28日電）親子天下今天公布一項調查顯示，27%的父母可接受6歲以下幼童使用3C達1小時，越年輕的世代對3C越開放，更傾向善用新科技的輔助來養育孩子。

親子天下於今年9月19日到10月25日間，針對年齡在55歲以下、且有一個小孩低於18歲的父母發放網路問卷，共回收有效問卷2851份，於今天發布調查結果。

調查顯示，年輕世代的父母因環境和整體傳播方式的改變，對3C接受度漸趨開放，27%父母可接受6歲以下孩子使用3C看影片時間達1小時。相比於民國95年的類似調查，接受度則為16%到21%間（依不同年齡層），這次調查的接受度明顯提升。

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調查也顯示，65%父母同意因AI（人工智慧）的發展，會讓孩子從小接觸資訊教育，37%希望孩子往理工科系發展，47%擔心AI會影響未來的工作機會。

親子天下在調查中發現，新世代的父母不再完全燃燒自己，更有意識追求育兒與自我生活的平衡。且超過8成受訪者表態，不願複製自己父母的教養方式，最希望成為孩子生活的「支持者」，其次是「朋友」和「情感避風港」。（編輯：李亨山）1131128

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