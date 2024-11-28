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移工留才方案 勞動部：有薪資核實機制也可申訴

2024/11/28 19:10
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（中央社記者吳欣紜台北28日電）監察委員調查報告指出，勞動部推動移工留才久用方案，但沒有及時檢核薪資機制，是否有提升移工待遇備受考驗。勞動部表示，有薪資核實機制，移工也可透過1955申訴。

勞動部推動移工留才久用方案，開放符合轉任中階技術人力的資深移工續留台灣工作，監察委員王幼玲、王美玉、紀惠容今天提出調查報告，認為方案有諸多問題待檢討改進，包含無及時檢核或抽查薪資的機制、中階技術人力不能自由尋職、轉換雇主以及要達成永久居留及依親條件嚴格等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天告訴中央社記者，針對中階技術人力的薪資部分，現在有薪資核實機制，移工若已轉成中階技術人力、卻沒有獲得應有薪資，勞動部在進行轉任聘僱訪視時都會查核，移工也可以透過1955勞工諮詢申訴專線申訴，進而要求檢查或改進。

對於監委所提中階技術人力不能自由尋職、轉換工作部分，蘇裕國表示，移工只要期滿、遇到不可歸責移工事由、三方或雙方合意都可以轉換雇主，不是完全不能轉換，會持續檢討如何讓移工或雇主在申請轉換上可以更便利。

至於監委認為中階技術人力要達成永久居留及依親條件嚴格，蘇裕國說，放寬資格條件必須與國發會、內政部等跨部會討論。（編輯：唐聲揚）1131128

蘇裕國
鐘點看護移工納責任制 試辦計畫年底前開辦看護移工外展計畫 力拚年底前1家試辦上路
王幼玲
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