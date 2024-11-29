台灣媒體素養計畫2.0啟動 擊退詐騙、辨識AI

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（中央社記者洪素津台北29日電）台灣事實查核中心於28日正式啟動「台灣媒體素養計畫2.0：守護數位安全」專案，計畫目標在提升全民數位安全意識、強化防詐技能、推廣AI生成內容的辨識方法，連結108課綱下的媒體素養。

2021年台灣事實查核中心首次集結事實查核與媒體素養生態系夥伴，台灣事實查核中心再次領軍推動「台灣媒體素養計畫」升級版「台灣媒體素養計畫2.0」，為數位與AI時代的媒體識讀教育再創新里程。

該計畫由Google旗下慈善機構Google.org捐助100萬美元（約新台幣3000萬元），台灣事實查核中心將聯合社區大學全國促進會（NAPCU）、台灣媒體觀察教育基金會（TAIWAN MEDIA WATCH）、南洋台灣姐妹會（TASAT）等媒體素養生態系夥伴，推出一個為期3年的數位素養及媒體識讀教育計畫。

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台灣事實查核中心昨天啟動專案儀式，由參與計畫團隊的各組織代表說明各家在計畫中的任務和分工。台灣事實查核教育基金會執行長兼總編輯邱家宜也表示，因為「台灣媒體素養計畫」的任務非常重要，所以不能只做3年，隨著2.0啟動，未來3年有新的挑戰。

而假訊息中最嚴重的就是詐騙，可能會立即讓民眾受到金錢損失、造成認知混淆。因此，反詐將會成為計畫未來執行重點。此外，計畫執行將結合高中課綱，透過教案編製與教師培力，有系統地推廣進入高中校園，希望能將媒體素養教育與學校課程內容正式接軌。（編輯：陳政偉）1131129