全國同步勞檢工安紀錄不良建商 開罰774萬元

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）勞動部職業安全衛生署今天再度發動全國北、中、南同步勞檢，針對工安紀錄不良建商突襲檢查，這次勞檢92處工地，共違反265項、停工27處，罰鍰新台幣774萬元。

勞動部職業安全衛生署發布新聞稿指出，為了督促建築工程業者落實工安管理，職安署長鄒子廉與各勞動檢查機構首長及主管等率全國近百名勞動檢查員，今天再度對工安紀錄不良建商所屬工地發動全國北、中、南同步突擊勞檢。

職安署說，根據初步統計，這次同步勞檢共92工地、違反265項、停工27處、罰鍰約774萬元。

鄒子廉說，營造業職災偏高，未來除持續加強查處外，將參考英國、新加坡及日本等先進國家施工安全管理制度，積極推動職業安全衛生法令修正，增加工程業主施工安全採購管理責任，並提高違法事業單位處罰額度。

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鄒子廉呼籲，建商應加強督促施工廠商針對所屬工地有墜落之虞的屋頂、電梯井、管道間、臨時開口、施工架等場所，每處張貼警語，每日實施巡查，每月更新檢討，積極主動防災，各勞動檢查機構也會持續加強營造工地防災勞檢，查有違反規定者，依法予以停工或裁罰。

根據職安署統計，今年至11月14日止，營造業墜落職災死亡共計74人，較去年同期減少19人，占建築工程占比75%，仍顯偏高。（編輯：管中維）1131129