台灣首度舉辦有機世界大會 支持有機農業發展

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）全球有機盛事「有機世界大會」首度移師台灣舉辦，今天61國代表齊聚南華大學，舉行工作坊、研討會及參訪活動，分享知識、經驗，支持全球有機農業發展。

有機世界大會（Organic world congress）12月2日至4日在南華大學舉辦，農業部長陳駿季、農糧署長姚士源、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣副縣長劉培東以及國際有機農業運動組織（International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM） Organics International主席馬普蘇（Karen Mapusua）等人今天出席開幕式。

陳駿季致詞表示，農業部已訂定2040年農業淨零碳排目標，有機友善耕作面積將擴增至4萬公頃，繼續推動農業轉型升級，使農業成為高度競爭力的產業。希望透過此次盛會，台灣與全球有機農業國際社群交流分享，並提升台灣有機農業的能見度。

仰山文教基金會創辦人、前立法院長游錫堃在開幕式中發表演講，他認為有機農業可以提升糧食自主、復興農村經濟、保障農產品安全。面對溫室效應及極端氣候，呼籲人類應以友善生態方式，致力永續環境。

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南華大學表示，活動周邊設有75個攤位的有機市，讓全國各地民眾可以前來參觀選購有機或友善產品。國際有機農業運動組織自1977年起，三年一度於全球各城市舉辦國際會議，今天來自全球61個國家約600名關心有機產業的專家、學者及產官學界人士蒞臨參與。

農業部發布新聞稿指出，台灣有機農業促進法實施後，與紐西蘭、澳洲、日本、美國、加拿大、印度、巴拉圭及英國等國已簽署雙邊有機同等性協議，有機農業規範已與世界接軌。（編輯：陳清芳）1131202

2024年有機世界大會2日在南華大學舉行，前立法院長游錫堃（前排右2）、農業部長陳駿季（前排右3）與各國關心有機產業的專家、學者及產官學界人士出席。中央社記者蔡智明攝 113年12月2日