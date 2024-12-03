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越南胡椒檢出蘇丹紅 新北2業者售逾百公斤令回收

2024/12/3 17:30（12/3 17:56 更新）
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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市衛生局今天指出，食藥署抽驗新北所轄輸入商姚華及碩禾公司自越南進口黑胡椒檢出蘇丹色素，衛生局追查2家業者共賣出逾百公斤，已令業者下架回收。

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衛生局今天下午發布新聞稿表示，食藥署針對進口黑胡椒產品食品業者進行抽驗，新北所轄姚華公司於113年10月26日自越南輸入黑胡椒粒及黑胡椒粗粒（有效日期：114年10月13日）；碩禾公司於113年9月21日自越南輸入黑胡椒粉（有效日期：115年9月1日），皆檢出蘇丹色素4號。

針對這家2業者，衛生局指出，經查姚華公司共進口480公斤，已販售128.3公斤予散客及東南亞商店，庫存351.7公斤全數封存，截至2日止已回收53.6公斤；碩禾公司進口90公斤，已販售31.2公斤予散客及東南亞商店，目前陸續回收中，庫存58.8公斤已由倉儲地所轄衛生局全數封存。

衛生局表示，蘇丹色素即俗稱蘇丹紅，是不得使用於食品的著色劑，若違反依食安法可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金。接獲食藥署通報後，已立即命業者下架回收，並將移請檢調單位後續偵辦。（編輯：戴光育）1131203

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新北市衛生局3日指出，衛福部食藥署針對進口黑胡椒產品食品業者進行抽驗，新北所轄姚華及碩禾公司自越南進口黑胡椒檢出蘇丹色素，除派員封存庫存，並要求業者下架回收已售出貨物。（衛生局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年12月3日
新北市衛生局3日指出，衛福部食藥署針對進口黑胡椒產品食品業者進行抽驗，新北所轄姚華及碩禾公司自越南進口黑胡椒檢出蘇丹色素，除派員封存庫存，並要求業者下架回收已售出貨物。（衛生局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年12月3日
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