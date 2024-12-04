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台灣隊12強奪冠 包辦Yahoo年度新聞與運動榜三冠王

2024/12/4 15:19
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（中央社記者吳家豪台北4日電）Yahoo奇摩今天公布2024年度新聞及運動排行榜，台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，不僅在「10大新聞人物」登頂，更摘下「10大運動事件」、「10大運動人物」榜首，成為三冠王。

Yahoo奇摩新聞排行榜是根據今年1月1日至12月3日，由Yahoo奇摩關鍵字搜尋量和編輯精選綜合加權排行。

Yahoo奇摩2024年「台灣10大新聞事件」以自然天災 、國際賽事、政壇動盪最受矚目，依序為403花蓮強震、奧運與12強寫歷史、政壇貪污事件連環爆、賴清德當選總統、颱風接力侵台、寶林茶室食安風暴、國會職權修法爭議、黃仁勳力挺台灣供應鏈、蘇丹紅入侵台灣、央行史上最嚴限貸令。

年度「10大新聞人物」由台灣運動員搶下4席，前10名依序為12強台灣英雄、柯文哲、川普（Donald Trump）、林郁婷、黃仁勳、李洋/王齊麟、妮妃雅（Nymphia）、賴清德、戴資穎、馬斯克（Elon Musk）。

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年度「10大運動事件」依序為12強棒球賽台灣首登世界冠軍、大谷翔平轉戰道奇第一年就封王、巴黎奧運、中華職棒進駐台北大巨蛋、眾多體壇傳奇球星宣布引退、台灣U18亞青賽睽違17年奪冠、NBA波士頓塞爾提克隊奪隊史第18冠、謝淑薇重登世界雙打球后、台灣U23兵敗世界盃、西班牙爆冷稱霸歐洲足球錦標賽。

年度「10大運動人物」依序為12強台灣英雄、大谷翔平、林郁婷、李洋/王齊麟、戴資穎、郭婞淳、古林睿煬、周思齊、潘威倫、周天成。（編輯：張良知）1131204

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