四技申請提供7729個名額 考生至多可報6志願

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（中央社記者許秩維台北5日電）114學年科技校院日間部四年制申請入學今天起公告招生簡章，有59校參與招生，提供7729個名額，申請生至多可申請6個校系（組）、學程志願，且須先參加學測。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年科技校院日間部四年制申請入學招生簡章於即日起上網公告並提供下載查詢，今年12月12日起發售紙本簡章，工本費新台幣150元，考生可至技專校院招生委員會聯合會網站訂購，或至19個代售服務學校現場購買。

114學年四技申請入學有59所科技校院、602系（組）或學程參與招生，提供7729個名額，普通型高中、綜合型高中、技術型高中普通科及藝術群的應屆畢業生或已畢業生均可報名，要參加114學年四技申請入學的考生，須先報名大學入學考試中心主辦的114學年學科能力測驗。

技專校院招生委員會聯合會說明，四技申請入學第1階段報名，每名申請生至多可申請6個校系（組）、學程志願，各校也可限制申請生申請該校的系（組）、學程數，以1至6個為限；每申請1校系（組）、學程報名費為新台幣100元，低收入戶學生免繳費，中低收入戶學生減免60%。

四技申請入學參採高中學習歷程資料，作為第2階段複試的學習歷程備審資料，學習歷程備審資料包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」及「自行撰寫及上傳資料」。

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技專招聯會表示，如申請生為應屆畢業生，第1至5學期修課紀錄由學習歷程中央資料庫釋出，第6學期由就讀學校上傳；110學年後畢業的非應屆畢業生，第1至6學期修課紀錄一律由學習歷程中央資料庫提供；未具中央資料庫學習歷程檔案的申請生，一律自行上傳歷年成績單。

至於「課程學習成果」及「多元表現」，使用中央資料庫學習歷程檔案的申請生，勾選項目後，會提供至申請的校系（組）、學程審查；未使用中央資料庫學習歷程檔案或不具中央資料庫學習歷程檔案的申請生，第2階段學習歷程備審資料一律以網路上傳PDF檔方式繳交。（編輯：陳政偉）1131205