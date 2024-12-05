四技二專甄選入學名額跌破4萬 創近10年新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北5日電）114學年四技二專甄選入學簡章今天公告，設「青年儲蓄帳戶組」、「一般組」並採分組招生，合計提供3萬6421個名額，比113學年（4萬109個名額）減少，創近10年新低。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，114學年四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生簡章於今天起上網公告並提供下載查詢，今年12月12日發售紙本簡章，招生簡章各為工本費新台幣70元，考生可至技專校院招生委員會聯合會網站「簡章個人購買系統」訂購，或至19個代售服務學校現場購買。

要報名114學年四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學的考生，須先參加114學年四技二專統一入學測驗，並取得測驗成績。

根據技專招聯會資料顯示，114學年四技二專甄選入學採分組招生，設有「青年儲蓄帳戶組」、「一般組」，青年儲蓄帳戶組有18校提供93個名額，一般組有121校提供3萬6328個名額，合計3萬6421個名額，比113學年（4萬109個名額）減少，創近10年新低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

配合教育部推動行政院培育數位人才的目標，114學年四技二專甄選入學提供半導體、AI、機械領域擴充名額632名（含210名資安人才名額），並納入一般組招生；另外，國立科技校院部份系科（組）、學程提撥「低收或中低收入戶考生」招生名額，以保障弱勢學生升學權益。

技專招聯會表示，114學年四技二專日間部聯合登記分發入學有68校、2317系科（組）或學程參與招生，預定招收一般生9648名（含資通人才擴充名額37名），由各校系科（組）、學程自訂四技二專統一入學測驗各科成績採計權重。（編輯：陳政偉）1131205