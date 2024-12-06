早安世界》賴總統關島過境與美眾院議長強生通話 談應對中國挑戰
賴總統關島過境與美眾院議長強生通話 談應對中國挑戰
總統賴清德出訪太平洋友邦，4日晚間抵達關島過境。5日賴總統赴當地議會參訪，議長泰拉耶親贈友台決議文，總統對此表達感謝，並強調繼續攜手努力，深化台灣和關島的合作關係，成為印太地區捍衛自由民主最關鍵力量。賴總統也與美國國會跨黨派兩黨議員進行通話，包括美國共和黨籍聯邦眾院議長強生、聯邦眾院民主黨領袖傑福瑞斯、聯邦參院軍委會共和黨首席議員韋克爾，總統府表示，3位議員都提到跨黨派協助台灣捍衛民主自由並堅定支持，也期待共同深化美台關係，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。（看完整報導）
賴總統：推帛琉國會數位化 盼成南太智慧化轉型典範
總統賴清德5日下午展開任內首次出訪最後一站帛琉行程，他與帛琉總統惠恕仁舉行雙邊會談，並在帛琉總統府入口處寫下：「台帛友好，海洋同心」8字，象徵台帛之間堅定的邦誼，隨後在國會發表演說。賴總統指出，世界都面對智慧化轉型的挑戰，帛琉規劃從國會數位化開始，帶動國家數位轉型，期待這次合作能成為南太平洋數位化、智慧化轉型典範，讓台帛一起邁向進步與繁榮。（看完整報導）
尹錫悅彈劾案過關難度高 看懂韓國朝野盤算與法律戰線
韓國總統尹錫悅3日突襲宣布戒嚴又解嚴，後續輿論持續發酵，6大在野黨4日共同向國會提交總統彈劾議案，韓國國會7日將表決針對總統尹錫悅的彈劾案，目前在野陣營要通過彈劾門檻難度高，因為對重回執政的國民力量而言，尹錫悅被彈劾成功等於權力再度轉移，力保尹錫悅是共識。執政黨為何反對彈劾？彈劾不過關會怎樣？彈劾若過關還會面臨什麼問題？相關整理一次看。（看完整報導）
韓國防長金龍顯建議戒嚴請辭獲准 駐沙烏地大使崔秉赫接任
被視為戒嚴核心人物的韓國國防部長金龍顯，4日提出辭呈。韓國總統府5日表示，總統尹錫悅已接受金龍顯的辭呈，並提名駐沙烏地阿拉伯大使崔秉赫為新任防長。而被任命為戒嚴司令的陸軍參謀總長朴安洙也表示已向時任國防部長金龍顯請辭，但是總統府官員指出，尹錫悅沒有准辭。韓國共同民主黨等在野黨5日於國會行政安全委員會上，單獨通過「關於要求迅速逮捕內亂罪嫌疑分子」的決議案，敦促逮捕前國防部長金龍顯和陸軍參謀總長朴安洙等人。（看完整報導）
颱風影響11月CPI再破通膨警戒線 菜價飆近2年新高
主計總處5日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率再次擴大，突破2%的通膨警戒線，達2.08%。主計總處表示，近期颱風接連來襲，風災、豪雨造成農產損失，蔬果價格續居高檔，尤其蔬菜年漲19.43%，為22個月來最大漲幅，光是蔬菜、水果二者合計，就影響CPI總指數達0.52個百分點。（看完整報導）
國光獎金發4.6億創新高 林郁婷領2090萬元最多
體育署6日舉辦國光體育獎章頒獎典禮，今年將發出史上新高新台幣4億6470萬元獎金，「台灣拳后」林郁婷以2090萬元成為獎金后，李洋、王齊麟各可領2060萬元成為獎金王。體育署指出巴黎奧運部分，合計將發出1億3900萬元國光獎金，至於單一團隊以首度拿下世界棒球12強賽冠軍的台灣隊最多，將發出1億9600萬元，28名入選選手可各領700萬元。（看完整報導）
2024年規模5.5以上地震逾35起創高 花蓮收64次國家級警報
中央氣象署5日指出，今年規模5.5以上地震已經超過35起，是近14年以來新高，主要原因是403地震帶來的餘震規模較大，因此次數才會偏多，921地震的餘震數量多但規模較小。其中花蓮縣已經收到64次國家級警報，為今年收最多國家級警報的縣市，其次是宜蘭縣23次，彰化縣有9次排名第3。（看完整報導）
核三廠2號機完成大修 核安會5日同意起動
核三廠2號機10月下旬起進行機組大修作業，全台核電暫時歸零。台電1日提出核三廠2號機大修後再起動臨界申請，核安會5日表示，經確認送審文件內容及機組現場狀態可符合要求後，已於下午1時30分同意台電申請，後續核三廠2號機將執行機組臨界及併聯前相關測試，並於完成後提出併聯申請。（看完整報導）
陸生團訪中山女高被稱進盤絲洞 家長會向馬辦抗議：拒絕政治操作
馬英九基金會11月27日安排陸生團參訪北市中山女高，被中國網友形容馬龍「像是唐僧掉進盤絲洞」。中山女高家長會聲明，學生影像流出還被偏頗報導、無法接受，已向基金會嚴正抗議、拒絕政治操作。馬英九基金會執行長蕭旭岑5日表示，盤絲洞是網友留言，不應誤導為媒體報導，他希望較支持綠營的家長，不要把這件事擴大。此外，陸委會擬對陸生團學生脫口「中國台北」一事祭出行政處分，馬英九基金會恐於半年至5年一定期間內，不能再申請類似交流活動。（看完整報導）
外媒點名「出事」後 中國防長董軍首度公開亮相
英國金融時報11月26日引述知情的美國現任和前任官員披露，共軍領導層再度爆出貪腐醜聞，當局已對中國國防部長董軍展開調查。不過董軍5日在上海集體會見出席第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會的各國代表團團長，這是外媒報導10天後他首次公開亮相。（看完整報導）
開箱老照片》黃金投捕拍檔李來發與高英傑
棒球名將李來發與高英傑，1970年代多次代表台灣征戰國際賽事，兩人一投一捕、合作無間，被譽為「黃金拍檔」。1980年，他們一同加盟日職南海鷹隊（現為福岡軟銀鷹隊），開創了台灣球員旅日的先河。1983年兩人返國發展，獲中華棒協理事長嚴孝章重用，擔任奧運國家隊教練，帶領台灣在1984洛杉磯奧運棒球表演賽一舉奪銅，接著更在1992巴塞隆納奧運奪銀，創下台灣棒球史上最高成就。2024年10月，李來發因肝癌病逝，震驚棒壇。中職特別在年度總冠軍賽賽前，安排球員列隊脫帽緬懷致意，感念他一生為台灣棒球犧牲奉獻。（看完整報導）
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- 早安世界》賴總統關島過境與美眾院議長強生通話 談應對中國挑戰2024/12/06 07:21
- 2024/12/05 07:22
- 2024/12/04 07:31
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