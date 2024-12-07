精神科護理人員很輕鬆？醫師及學會嚴正駁斥

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）精神衛生護理學會今天駁斥「精神科護理輕鬆，每天僅須忙碌1.5小時」等網路謠言，強調精神科住院患者因症狀可能出現攻擊、輕生等高風險且棘手問題，考驗護理專業、應變能力。

精神衛生護理學會稍早透過新聞稿指出，近日有多家媒體轉述社群平台Dcard上的匿名言論，聲稱精神科護理工作輕鬆，每日僅須忙碌1.5小時，護理人員能吃喝聊天和夜間睡覺不用出護理站等，學會代表全體會員予以嚴正駁斥。

精神衛生護理學會表示，精神科住院病人多數情況下沒有家屬陪同就醫，醫療及生活照護重任均落在護理人員身上，有些住院精神病人，因症狀嚴重，影響其睡眠，容易情緒失控、引發人際衝突，甚至伴隨自殺、自傷或攻擊行為，處理這些棘手問題，護理人員必須有專業知識技能、應變能力和心理素質，「精神科護理工作強度及重要性，遠超過每天只忙1.5小時的錯誤描述。」

精神衛生護理學會表示，將捍衛專業價值，不容非事實言論詆毀專業，呼籲媒體與民眾正確認識精神科護理工作真實面貌，尊重並感謝每名在精神護理領域付出的護理人員，他們的專業奉獻和付出是保障精神心理健康照護品質的關鍵。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘接受媒體電訪時也數度強調：「絕對沒有很輕鬆！」精神科患者無論是急性、慢性，受到疾病影響，相對在情緒、思考、行為上不是那麼容易控制，有些甚至沒有病識感，連帶增加產生暴力等不當行為風險。

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除要量測患者血壓等數值，張家銘提到，精神科護理人員還要「哄」病人吃藥、睡覺，精神病患者可能因疾病關係更不願配合，此外精神病房有許多討論會、職能治療、團康活動等，也是由護理人員帶領，夜班護理人員則要面對病患因幻覺、躁症無法入眠等情況，實際工作相當辛苦。

精神衛生護理學會聲明中提到，精神科護理師尚未納入三班護病比公告標準，將努力推動讓精神科護理師在合理工作負荷下工作。張家銘說，台灣護理人員流失、缺乏，健保署重視此議題，希望不要造成工作負荷過大、醫療品質下降，精神科護理師納入三班護病比一事，據了解目前仍在討論，尚無明確定案。（編輯：陳政偉）1131207