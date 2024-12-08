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全台首支災難醫療隊全面資訊化 花蓮串接生命之鍊

2024/12/8 15:20（12/8 16:26 更新）
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花蓮縣災難醫療隊與花蓮慈濟醫院今年成功升級為全台第1支全面資訊化災難醫療隊，8日以「iDMAT挺花蓮（TEAM HUALIEN）：智慧串接生命之鍊」為題，在台灣醫療科技展分享成果，花蓮縣長徐榛蔚（2排右6）、花蓮慈濟醫院長林欣榮（2排右5）與團隊合影。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 113年12月8日
花蓮縣災難醫療隊與花蓮慈濟醫院今年成功升級為全台第1支全面資訊化災難醫療隊，8日以「iDMAT挺花蓮（TEAM HUALIEN）：智慧串接生命之鍊」為題，在台灣醫療科技展分享成果，花蓮縣長徐榛蔚（2排右6）、花蓮慈濟醫院長林欣榮（2排右5）與團隊合影。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 113年12月8日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮縣災難醫療隊與花蓮慈濟醫院今年成功升級為全台第1支全面資訊化災難醫療隊，簡化繁瑣資料作業，在大型活動或災難發生時，讓醫療隊可更專注於幫助傷患檢傷、治療。

花蓮慈濟醫院團隊今天以「iDMAT挺花蓮（TEAM HUALIEN）：智慧串接生命之鍊」為題，在台灣醫療科技展分享成果。

花蓮縣地形狹長、醫療資源分配不均等因素，讓醫療隊在災害搶救時備受考驗。縣長徐榛蔚致詞表示，衛生局在2018年0206花蓮大地震後，邀縣內急救責任醫院、慈濟基金會後勤組成花蓮縣災難醫療隊（DMAT）；這是一支由衛生局主責、縣內8家醫院合作的災害防救醫療的花蓮隊（TEAM HUALIEN），也是花東第1支災難醫療隊。

花蓮縣災難醫療隊也與消防局特種搜救隊分工醫療組及救護組，建立災害現場傷患處置模式。徐榛蔚指出，在2021年0402太魯閣列車事故及2022年0918玉里震災時，展現合作無間，以最快時間完成搶救生命任務。

不過，災難發生時，最讓醫療隊困擾的不是搶救傷患，而是所有的資料全須手工填寫，同時還須接聽來自各界關心電話。花蓮慈濟醫院副院長兼任AI中心主任吳彬安說，卸下急診部主任與東區緊急醫療應變中心執行長職務的賴佩芳醫師，在2022年邀請院內AI中心合作，並由專案經理林佳玟參加全台DMAT聯合演練，了解災難醫療隊運作模式，作為後續資訊化設計基礎。

之後，縣府與花蓮慈濟醫院在2023年1月簽訂災難醫療隊資訊化合作備忘錄。徐榛蔚感恩花蓮慈濟協助，這在災難、大量傷患發生的時候，因為有災難醫療隊，可以讓消防隊員、義消人員、特搜大隊人員、高級救護員各司其職，投注在災害大量搜救上。

徐榛蔚說，感恩院長林欣榮帶領的團隊支持，花蓮縣DMAT與慈濟醫院合作成立資訊整合平台，精準、迅速的分流大量傷患，使花蓮縣災害防救醫療邁入新里程，也很感謝全縣8家急救責任醫院投入優秀醫事及行政人員參加DMAT訓練，還有慈濟基金會作為花蓮縣災難醫療救護隊最堅強後盾。

在資訊化過程，因為要作病人身分辨識，要上傳到雲端共享，團隊共識用手機APP，賴佩芳說，好處是災難發生時可能會停電，手機可多撐點時間，且手機有網路，如Wifi故障，可運用個人網路；也可在基地作區域網路，把APP資料傳輸到筆記電腦、共用雲端，相關單位主管、人員只要有權限，可以不再以電話諮詢，即可掌握最新進度。

系統完成且經演練後，在2023年11月太魯閣馬拉松以及今年3月花蓮縣府近4000人的聯合運動會實地測試，沒想到第2次測試後不到半個月，就遇到0403大地震，賴佩芳當天剛好是DMAT值班醫師，在準備出發前，就與相關業務值班人員接到花蓮縣衛生局啟動APP分配工作，展開救援行動。

林欣榮指出，台東縣長饒慶玲看到花蓮縣iDMAT運作，也於10月與花蓮慈濟醫院簽署「災難醫療隊iDMAT資訊化」合作備忘錄，希望能協助台東縣災難醫療邁向資訊化。

DMAT資訊化後，未來還有許多AI計畫待執行，以期在提升災難醫療的效率與品質上有更多助益。

花蓮慈濟醫院與花蓮縣災難醫療隊合作使DMAT成功升級iDMAT，吳彬安說，花蓮慈濟醫院不僅獲得醫策會NHQA國家醫療品質獎「智慧醫療類智慧解決方案組」標章及創意獎，並與花蓮縣衛生局共同獲得「國發會政府服務獎」肯定，即將在年底接受表揚。（編輯：陳仁華）1131208

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