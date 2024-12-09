南一中推國際交流 與日本青陵高校締姐妹校

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南一中新學年度適逢台南400里程碑，積極推動國際教育交流，近兩個月來有日本慶祥高校、藤枝東高校及宮城第一高校等師生前來參訪，今天再與仙台市青陵高校簽訂姐妹校協議。

青陵高校與台南一中今天簽訂姐妹校協議，規劃未來更進一步交流，預訂明年3月安排青陵高校師生參訪南一中，後續再參與明年7月舉行的SDGs國際高中生探究實作研討會。

台南一中校長廖財固表示，面對全球化時代，國際學生能力評量（PISA）自2018年起增加核心能力「國際力」（global competence），希望學生能在相互尊重前提下，從多元觀點分析全球與跨文化議題，並能公開、合宜且有效與不同背景夥伴溝通。

廖財固指出，台南一中於10年卓越計畫中提出「國際的一中」願景，在中華民國台南一中校友總會、各校友會、家長會以及全校師生共同努力下，不只讓一中走進世界，也讓世界走進一中。

台南一中校方提供資料指出，除了與青陵高校簽訂姐妹校協議，近2個月來已有日本慶祥高校、藤枝東高校及宮城第一高校3所學校師生先後到台南一中參訪。

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南一中指出，位於北海道的慶祥高校以培養科學與國際交流人才為使命，南一中特別培訓高一雙語班學生擔任導覽員，帶領日本學生參觀校園。而慶祥高校學生準備4項日本文化體驗，包括劍玉、打陀螺、摺紙及夾豆比賽，讓南一中學生了解日本傳統童玩與文化。

南一中指出，靜岡縣藤枝東高校以全人教育和足球隊聞名，兩校師生此次深入交流，分享在學術與體育方面成功經驗；宮城第一高校創校已逾120年，以藝術與文化交流聞名，此次師生來訪並參與南一中多元課程，如AI魔法音場、家政烹飪、國文、蝶豆花探究、體育課大隊接力等，雙方互動熱絡。（編輯：張雅淨）1131209