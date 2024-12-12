冷空氣南下13日越晚越冷 15日清晨中部以北探11度

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（中央社記者余曉涵台北12日電）中央氣象署表示，13日中午過後冷空氣南下，越晚越冷，最低溫估計會出現在15日清晨，中部以北低溫下探攝氏11度，空曠地區有可能會再低1到2度。

中央氣象署預報員張承傳今天向中央社記者表示，明天受東北季風影響，水氣會比今天多，桃園以北及宜蘭降雨機率高，其他地區為多雲的天氣型態。

張承傳指出，溫度上明天北部跟東北部越晚越冷，晚上低溫約在14度到15度，空曠地區會再低個1到2度，白天高溫在18度到20度間。

張承傳說，14日起到16日受到大陸冷氣團影響，但因水氣少，只有迎風面有局部短暫雨。

張承傳表示，這波大陸冷氣團最冷的時間點落在15日清晨，中部以北、東北部11度到13度，其他地區在14度到15度，空曠地區會再低個1到2度。

張承傳說，17日到19日持續受到東北季風影響，天氣會稍微涼一點，20日後會再有一波冷空氣南下，但強度還要再觀察。（編輯：李亨山）1131212