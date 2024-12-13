四肢黑色斑塊注意 醫提醒「ABCDE原則」檢查異常

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（中央社記者曾以寧台北13日電）黑色素癌又名惡性黑色素瘤。醫師提醒，好發於50多歲，且國內7成發生在指甲、手掌、腳底等四肢末端，若有發現黑色斑塊，可透過「ABCDE原則」，從外觀與變化檢查有無異常。

台北榮民總醫院皮膚部主任張雲亭今天對媒體說明，東方人較好發於四肢末端，若出現不正常黑色斑塊就要注意。

張雲亭表示，尤其若有ABCDE狀況，也就是Asymmetry斑塊長得不對稱、Border邊緣不規則、Color顏色深淺不一、Diameter大小大於0.6公分，及Evolution有變化、隆起、流血或疼痛，就要就醫。

台大皮膚部醫師廖怡華指出，西方人罹惡性黑色素瘤，較多是受遺傳影響，也常長在曬得到太陽的地方。台灣則好發於50到60歲族群，男女比例差不多，且有7成是發生在腳底、手掌、指甲等四肢末端，因此有時會看到老人家因看不到自己的腳，等不正常斑塊長很大了才就醫。

廖怡華說明，黑色素瘤是皮膚黑色素細胞不正常增生造成，因此若在皮膚上看到黑黑的東西，或原本的痣開始有凸起、會疼痛或流血情況，就要小心。尤其台灣人常發生在手跟腳掌等曬不到太陽處，因此務必常常檢查皮膚有無異常；若有發現疑似病灶，可用手機拍照記錄，過幾個月再繼續觀察有無變化。

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癌症分期上，廖怡華說，第1期時，不正常增生組織就會進入真皮層，第2期會長到更深的真皮內；若有轉移到淋巴結，則為第3期，如若原病灶在腳底，就可能轉移到腹股溝淋巴節、手指則容易轉移到腋下淋巴；第4期則可能轉移到肝臟、肺臟或骨頭。

若發生在指甲，經常被民眾誤認為是撞到造成瘀青。但廖怡華提醒，若有從指甲根部往前長1條現狀的黑色斑塊，且可能持續變化，就要小心「黑甲症」，黑甲症發生原因很多，惡性黑色素瘤是其中最具生命威脅的一種，須皮膚科醫師做進一步診斷；不過若是突然出現的圓形斑塊，就是一般的瘀青，不須太緊張。（編輯：陳政偉）1131213