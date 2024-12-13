早安世界》冷空氣南下午後越晚越冷 14至16日清晨低溫10度以下
冷空氣南下午後越晚越冷 14至16日清晨低溫10度以下
中央氣象署表示，受東北季風影響13日中午過後冷空氣南下，越晚越冷，晚上低溫約在14度到15度，空曠地區會再低個1到2度，白天高溫在18度到20度間，這幾天最低溫估出現在15日清晨。環境部空品模式模擬顯示，14日凌晨起境外污染物伴隨大陸冷氣團南下影響台灣，預估多為普通至橘色提醒等級。（看完整報導）
美眾院通過國防授權法案 關鍵作戰訓練助台抵侵略
美國眾議院11日通過2025財年國防授權法案，將提供最高3億美元協助台灣強化防衛能力。法案允許美方直接向企業採購軍備，加強台灣反裝甲、無人機等軍事能力。眾院軍委會情報小組主席柏格曼表示將成立台灣安全倡議，並建議台灣海軍參與2025年環太平洋軍演。法案約8952億美元預算，待參院通過、總統拜登簽署後生效。（看完整報導）
衛福部職場霸凌3案成立處分7人 保護司簡任記大過移付懲戒
衛福部職場霸凌案12日由次長呂建德公布調查結果，8案中3案成立、懲處7人。成立案件涉及3名簡任非主管濫用職權，其中保護司林姓簡任霸凌情節嚴重，記1大過移付懲戒，長照司長強制同仁做健康操記小過，社保司長、社工司長管理不周各記申誡。行政院霸凌通報平台預計13日公開，結案時程以1個月為限；行政院長卓榮泰要求保護當事人隱私，據實調查速查速決。（看完整報導）
韓國同意任命獨檢調查戒嚴真相 執政黨稱將支持彈劾尹錫悅
韓國總統尹錫悅12日發表「對國民談話」，批評在野黨為提早大選散布虛偽輿論，並表示「無論彈劾或調查都會堂堂正正接受」，談話內容與執政黨國民力量主張「有序下台」明顯落差。國民力量黨魁韓東勳對此緊急召集黨內會議討論開除尹錫悅黨籍，並說將統一黨內意見對彈劾案投下贊成票。此外，國會已通過任命獨立檢察官查明尹錫悅政府緊急戒嚴發動內亂事件真相，也同意派任獨檢調查第一夫人金建希涉操縱德意志汽車公司的股價、收受精品包與介入選舉等案。（看完整報導）
聯合國通過決議 要求加薩立即無條件永久停火
聯合國大會11日壓倒性通過表決，要求以色列與巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯之間在加薩走廊立即、無條件永久停火，並立刻釋放所有人質。聯合國決議雖不具約束力，卻具有政治影響力，反映出全球對戰爭的觀點。美國、以色列和另外7個國家投票反對這項停火決議，另有13國棄權。（看完整報導）
川普登時代雜誌2024年度風雲人物 二度獲選擠下凱特、馬斯克
美國「時代雜誌」12日公布2024年年度風雲人物，由美國總統當選人川普獲得殊榮，這是他繼2016年以來第二次獲選。今年9位進入決選的候選者包括美國副總統賀錦麗、英國劍橋公爵夫人凱特、科技大亨馬斯克、俄羅斯異議人士納瓦尼遺孀尤莉雅與以色列總理尼坦雅胡。（看完整報導）
前國防部長李天羽過世 任內領導二代戰機換裝有功
前國防部長李天羽12日辭世，享壽79歲。他是空軍首位非空軍官校正期班畢業的上將，曾任空軍總司令、參謀總長等職，民國96年受時任總統陳水扁提拔擔任國防部長，在聯合作戰、全民國防投注相當心力，國軍二代戰機換裝也是在李天羽領導下所完成。（看完整報導）
遭假檢警詐騙 譚艾珍：別嘲諷被害人無知
資深藝人譚艾珍女兒歐陽靖12日在臉書還原母親遭詐騙過程，並感謝台南警方及時攔阻再度匯款。歐陽靖指出，媽媽本來不想公開此事，但前幾天看到有一對被投資詐騙新台幣1200萬元母女一則的新聞，因被嘲諷選擇走上絕路，讓她正義心又燃起。站在同為詐騙受害人立場，譚艾珍想告訴大家，不是受害者太笨，是詐騙集團真的太厲害，大家都有可能遇到。警方指出，假冒檢警是常見詐騙手法，民眾務必提高警覺。（看完整報導）
新北捷運環狀線震損修復全線通車 優化盤式支承防止位移
捷運環狀線今年4月3日受花蓮規模7.2強震影響，9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，導致第3階段板橋至中和站之間無法營運，原初估修復時間為1年2個月，12日確認安全無虞後全線復駛，提早半年完成修復完成。新北市捷運局表示，修復工程特別設置雙重保護機制，全面更換優化盤式支承，也增設永久防落橋及抗拉拔裝置防止位移。（看完整報導）
BWF年終賽中國球迷挑釁 體育署：官方管道表抗議
世界羽球總會年終賽11日分組預賽首戰，李洋、王齊麟對上自家人李哲輝、楊博軒，首局開賽沒多久，有看台球迷高喊「台灣，是中國的」，轉播畫面中麟洋兩人似乎也對看台露出無奈笑容。體育署12日回應表示，年終賽觀眾如此不尊重我國運動員的挑釁舉動，只會讓未來兩岸體育交流蒙上陰影。體育署指示中華民國羽球協會應循官方管道提出抗議，並呼籲世羽總會與杭州承辦方應制止此類政治干擾。（看完整報導）
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- 早安世界》冷空氣南下午後越晚越冷 14至16日清晨低溫10度以下2024/12/13 07:15
- 2024/12/12 07:08
- 2024/12/11 07:21
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