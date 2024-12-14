黑面琵鷺有颱風助飛 時速172公里通過台灣海峽

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏科大鳥類生態研究室追蹤發現編號N85黑面琵鷺10月要來台度冬時，在東北季風與颱風潭美助飛下，以時速172公里通過台灣海峽，速度之快刷新紀錄讓研究人員驚嘆不已。

今年1月在台南繫放編號N83黑面琵鷺，經國立屏東科技大學鳥類生態研究室追蹤，發現在10月3日隨著颱風山陀兒以驚人最高時速85公里飛越台灣海峽，暱稱為「颱琵」，未料紀錄保持才20天，研究人員發現編號N85黑面琵鷺，10月23日晚上11時30分從韓國起飛後，隔天晚上8時許，抵達雲林口湖鄉，僅耗時約20個小時，飛行了1538公里，其中在通過台灣海峽時，時速更達172公里。

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屏科大野生動物保育研究所教授孫元勳今天告訴中央社記者，台灣入冬後吹東北季風，加上編號N85黑面琵鷺起飛時有颱風潭美外圍環流加乘，通過台灣海峽時速高達172公里，且時速都在100公里以上，速度之快令人驚嘆。

孫元勳說，編號N85黑面琵鷺為接近成鳥的個體，平常飛行時速約50至60公里，相當於比白鷺鷥快一點點；目前位置約在台南，明年再北返。（編輯：謝雅竹）1131214