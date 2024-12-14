本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國會今下午再次表決尹錫悅彈劾案 距過關差1票
首頁 / 生活

黑面琵鷺有颱風助飛 時速172公里通過台灣海峽

2024/12/14 11:04（12/14 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立屏東科技大學鳥類生態研究室指出，追蹤發現編號N85黑面琵鷺10月要來台度冬時，在東北季風與颱風助飛下，以時速172公里通過台灣海峽，刷新紀錄。（台南鳥會常務理事郭東輝提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月14日
國立屏東科技大學鳥類生態研究室指出，追蹤發現編號N85黑面琵鷺10月要來台度冬時，在東北季風與颱風助飛下，以時速172公里通過台灣海峽，刷新紀錄。（台南鳥會常務理事郭東輝提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏科大鳥類生態研究室追蹤發現編號N85黑面琵鷺10月要來台度冬時，在東北季風與颱風潭美助飛下，以時速172公里通過台灣海峽，速度之快刷新紀錄讓研究人員驚嘆不已。

今年1月在台南繫放編號N83黑面琵鷺，經國立屏東科技大學鳥類生態研究室追蹤，發現在10月3日隨著颱風山陀兒以驚人最高時速85公里飛越台灣海峽，暱稱為「颱琵」，未料紀錄保持才20天，研究人員發現編號N85黑面琵鷺，10月23日晚上11時30分從韓國起飛後，隔天晚上8時許，抵達雲林口湖鄉，僅耗時約20個小時，飛行了1538公里，其中在通過台灣海峽時，時速更達172公里。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏科大野生動物保育研究所教授孫元勳今天告訴中央社記者，台灣入冬後吹東北季風，加上編號N85黑面琵鷺起飛時有颱風潭美外圍環流加乘，通過台灣海峽時速高達172公里，且時速都在100公里以上，速度之快令人驚嘆。

孫元勳說，編號N85黑面琵鷺為接近成鳥的個體，平常飛行時速約50至60公里，相當於比白鷺鷥快一點點；目前位置約在台南，明年再北返。（編輯：謝雅竹）1131214

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：