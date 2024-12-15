台灣腎臟醫學會加強國際合作 推廣腹膜透析

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台灣腎臟醫學會與國際腹膜透析學會今天在台南簽署合作備忘錄，除將透過教育訓練合作推廣腹膜透析普及率，並將合辦2025亞太腎臟病學會年會，邀請世界各地頂尖專家來台交流。

合作備忘錄簽署儀式上午在成大醫學院舉行，由台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯與國際腹膜透析學會（ISPD ,International Society for Peritoneal Dialysis）秘書長留成竹（Adrian Liew）代表簽署。

吳麥斯致詞表示，雙方未來將共同推廣腹膜透析，深化學術交流及人員訓練，並參與國際醫療合作計畫，展現台灣醫療實力，第一項計畫就是明年共同主辦亞太腎臟病學會年會，將有來自世界各國頂尖專家齊聚台灣交流，讓原本國家級醫學年會，地位躍升為國際級醫學會議。

台灣腎臟醫學會腹膜透析醫療事務委員會主任委員楊智宇接受媒體聯訪表示，腹膜透析是一種居家透析模式，與需要定期到醫療院所進行血析透析模式相較，具有能保有較大生活彈性、接受透析前兩年存活率較高等優點，但與世界其他國家相較，台灣腎臟病患選擇腹膜透析比例偏低。

楊智宇表示，以往病患或家屬可能擔心自行操作機器錯誤風險，寧可選擇血液透析，其實腹膜透析相關操作並不困難，藥水等醫材可以直接配送到家，加上台灣醫療環境進步，每天進行透析資料都會上傳雲端，醫護人員監控病情變化比血液透析模式更方便。

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他說，腹膜透析利用病患睡眠時間每天進行約8小時，病患在其他時段擁有與一般人無異的生活自主性，時間不會被固定往返醫療院所綁住，仍可掌握自己人生，但以往可能資訊宣導不夠，許多民眾對腹膜透析認知不夠深入。

楊智宇指出，衛福部健保署於2023年起推動「鼓勵院所加強推動腹膜透析與提升照護品質計畫」，學會也響應政策，強化衛教，增進醫護人員與腎藏病友對腹膜透析的認識，避免偏見，讓醫病進行醫療決策時可多一種透析方式選擇。（編輯：李淑華）1131215