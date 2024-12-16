國道台北至汐止段完成短期改善 紓解尖峰車流

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（中央社記者余曉涵台北16日電）高公局今天表示，國道台北至汐止路段在尖峰時段常壅塞不好走，因此今年透過增加車道等短期改善的交通工程手段，紓解尖峰車流，後續將實施長期改善計畫，進一步紓解車潮。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，國道台北至汐止路段為北北基地區中心地帶，是人口稠密區、科學園區、產業園區及商業區，大量的經濟活動均依賴國道，導致尖峰時段易有常態性壅塞狀況發生。

高公局表示，今年分別針對國1北向東湖至汐止系統、東湖至內湖雙向以及圓山北出至濱江北出等路段，透過交通工程手段，辦理車道調整改善。

高公局指出，將國1南向東湖至內湖、北向內湖至汐止系統以及北向圓山A、B出口間主線外側增加1車道，作為車輛匯出入空間使用，避免對主線車流干擾。經觀察，改善後國1北向內湖-東湖主線於尖峰時段通過量增加1到2成、車速從原來時速30公里提升至時速50到60公里，北向東湖出口回堵長度減少300公尺。

南向東湖-內湖主線車速從原來時速25公里提升至時速50公里，有效提升國1平面路段行車效率，並可吸引部分國1高架堤頂路段車流轉移，紓解整體尖峰時段壅塞情形。

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高公局表示，為因應持續增加交通需求，除短期改善措施外，也針對台北都會區路段持續推動中長期改善措施，如國1北向台北及圓山交流道改善以及國1五堵至汐止路段拓寬等。

因當地交通需求具有空間集中（位於都會區）及時間集中（上、下班時段）等特性，高公局將持續透過CMS、1968 App等多方管道提供資訊鼓勵用路人分流，並建議民眾可多搭乘公共運輸，避開壅塞。（編輯：張雅淨）1131216