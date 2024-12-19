冷氣團影響天氣寒冷 水氣增加雲量偏多有降雨機會

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（中央社台北19日電）氣象署指出，今天大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部偏冷，其他地區早晚亦冷；若低溫與水氣配合，中部3000公尺以上及北部、東北部2000公尺左右高山路面有結冰、霧淞或零星降雪的機率。

中央氣象署表示，由於中層水氣增多，桃園以北地區、宜花地區及西半部山區有局部短暫雨，新竹以南及台東地區亦有零星短暫雨。

氣溫方面，氣象署說，預測台灣西半部及東北部低溫攝氏11至13度，花、東約14、15度；高溫北部及東北部14、15度，花、東及中部17至19度，南部地區約22度，澎湖全天15至17度，金門10至14度，馬祖8至11度。

此外，氣象署指出，若低溫與水氣互相配合，中部3000公尺以上及北部、東北部2000公尺左右或以上高山路面有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。

氣象署也提醒，東北風明顯偏強，澎湖、蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，桃園至臺南沿海空曠地區及恆春半島、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、東半部沿海空曠地區及台中至雲林、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，沿海作業及活動請多加注意安全。（編輯：李淑華）1131219