助火山浮石變廢為寶 北科大實驗證實可改良土壤

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（中央社記者許秩維台北19日電）近年日本海底火山噴發，岩漿遇海水冷卻，大量浮石變廢棄物。北科大團隊實驗發現，浮石為效果良好的有機土壤肥料改良劑，有助於植物生長，盼未來有機會變廢為寶。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大113年USR成果展近日在校內舉行，數十名跨域師生以科技導入為出發點，結合自然與人文強項，協助當地保存珍貴地景，多方落實永續發展。

野柳「女王頭」是台灣最出名的海岸地景，因逐年風化面臨斷頸危機，為有效減緩風化、延長這些美麗奇岩的壽命，北科大資源工程所教授余炳盛因此發起「漁村真本事－萬里野柳海岸地景保育與漁村文化永續」計畫。

余炳盛帶領團隊研發「仿自然成因砂岩強化技術」，在不影響奇岩外觀的前提下，針對野柳地質公園的特定蕈狀岩進行循環補強；團隊透過液體噴灑，使補強的藥劑能滲透進岩石內部，真正達到填補強化作用，希望最大限度維持自然景觀的原貌。

北科大土木工程系教授張哲豪的團隊則運用3D雷射掃描儀器建立岩石資料庫，搭配運算及分析，發現奇岩的補強施作側相較於非施作側，有效降低風化速率降低至1/10，這樣的補強成果，獲得北海岸及觀音山國家風景區管理處和野柳地質公園肯定，今年擴大奇岩補強數量至3座。

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近年日本海底火山噴發，岩漿遇海水急速冷卻，大量浮石漂流到北海岸漁港，打撈後變成擱置的廢棄物。北科大資源所團隊實驗發現，浮石為效果良好的有機土壤肥力改良劑，有助於植物生長，正持續研究不同的浮石比例配方對植物生長的影響；資源所團隊還提出以浮石作為節能建材的構想，協同土木系團隊用浮石、碎石與燒結陶粒作為搭節能屋的粗骨材，希望監測比較其環境效益。

另外，野柳國小漁事文化館因陳舊及文物遷移等原因須重新規劃，北科大文化事業發展系副教授陳涵秀帶領研究生重新構思，規劃此空間為「永續海洋文化教育體驗館」，於今年底正式啟用，文發系學生更帶領小學生，從海廢浮石著手，認識海洋生態保育，並用浮石進行足浴球DIY課程，讓浮石再利用有更多可能性。（編輯：陳政偉）1131219