增7類癌症單基因檢測等納健保 估年逾6萬人受惠

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）健保署今天公布，即起新增30項醫療服務納入給付，包括7類癌症單基因檢測、18歲以下接受治療主動脈瓣膜疾病的尾崎式手術等，預估1年約6.6萬人受惠、挹注約新台幣1.1億元。

衛生福利部中央健康保險署公布，自今年12月1日起新增修訂多項醫療服務診療項目納入給付。健保署醫務管理組專門委員陳依婕告訴中央社記者，預估1年挹注1.23億點，若以健保點值每點0.9元計算，約1.1億元。

在「尾崎式手術」（主動脈瓣之自體/人工心包膜新瓣葉重建手術）部分，對象為18歲以下符合適應症病童。陳依婕說，這類病童主動脈瓣膜缺損，而這項手術特色在於利用病人自體心包膜製成新瓣，放回缺損的主動脈重建，術後恢復良好，有助減少未來成長過程中需要反覆手術的問題，評估每年約13人受益，挹注500萬點。

另外，陳依婕表示，部分攝護腺癌病人的攝護腺特異抗原（PSA）處於灰色地帶，為輔助提升診斷準確度，新增給付「二胺基酸攝護腺特異抗原前驅物（p2PSA）檢測」，可以幫助醫師判斷罹癌風險高低，避免不必要的手術切片，減少併發症風險，預估每年1.9萬人受惠。

至於新增給付HBcrAg檢測，能評估肝細胞內病毒複製能力的cccDNA活性，陳依婕解釋，B型肝炎停藥後高復發率為一大臨床挑戰，提供臨床判斷停藥的重要依據，降低停藥後猛爆性肝炎及併發症風險，預估每年3.4萬人受惠。

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繼今年5月新增12種癌症的次世代基因定序（NGS）檢測，健保署宣布，再新增7類癌症的單基因檢測，輔助臨床醫師為病人制定個人化的治療方案，預估每年再嘉惠約1萬名癌症病人，挹注約1億點。

健保署表示，醫療科技日新月異，將持續編列新醫療科技預算，以新增或修訂醫療服務診療項目，並與醫界專家、付費者代表等共同努力，提供最新醫療技術，提升醫療服務品質，守護民眾健康。（編輯：陳清芳）1131219