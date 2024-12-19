美感教育如何融入AI 工作坊吸引逾百教師探討

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（中央社記者陳至中台北19日電）人工智慧（AI）蔚為風潮，如何融入美感教育成為教師們關注的焦點。教育部今天在台北舉辦工作坊，吸引全國125名中小學教師參與，一同探討AI工具在教育中角色。

教育部委託成功大學推動「美感與設計課程創新計畫」，今、明兩天在國立台灣科學教育館舉辦美感教育的全國教師培訓工作坊，今年度以「從人工智慧到美感智能」為主題，透過講座、工作坊及科教館展覽導覽等活動，協助教師引導學生運用AI工具學習與思考，進而培養適應未來挑戰的核心素養。

今天的活動中，陽明交通大學副教授侯君昊深入解析人機共融時代的挑戰，並探討教育現場應如何回應與引導學生學習。緊接著科教館展覽組主任林怡萱分享如何運用科技與博物館資源，開展創意教學並探索人機協作的可能性。

林怡萱並進一步透過工作坊實作，引導教師們操作創作軟體OctoStudio，結合音樂、圖形、敘事創作動畫與遊戲。

教育部期盼藉由工作坊，讓教師了解AI對跨域藝術與設計的影響，並提供教師實際體驗與探索多元AI工具及館所資源，激發美感與科技融合的教學模式。（編輯：張雅淨）1131219