颱風康芮襲台航班轉降重飛達10% 調查春節前公布

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）颱風康芮10月底侵襲台灣，造成10%航班轉降、重飛或重落地。民航局長何淑萍今天接受媒體聯訪表示，已針對派遣、飛時及操作上是否超過風速限制調查中，預計明年1月有初步結果。

民航局統計，颱風康芮襲台期間，因側風過大，航空公司轉降或重飛比率高達10%，且有航班發生重落地，民航局已針對颱風侵台期間所有航空公司的派遣進行調查。

何淑萍今天出席立法院交通委員會114年度民航局預算審查會議，休息時接受媒體聯訪。

何淑萍說，航班重飛或轉降的基本處置都是正確的，但颱風康芮襲台期間達10%的比率較高，航空公司在派遣作業上應該要更精進或保守，民航局將輔導業者做得更完善。

何淑萍說，相關調查在明年春節前會有初步結果，包括航空公司的派遣、飛時及航班個人操作是否超過風速限制。

民航局13日曾邀集國籍航空公司檢討颱風天的精進作為，並提出5項改善，包含精進防颱會議的風險決策、動態評估適情況安排轉降或調度航機延後起飛、主動提供滯空機的航情資訊、增訂不良天候的簽派考量及要求航空公司立即改善。（編輯：陳政偉）1131219