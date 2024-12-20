白天氣溫回升 21日冷氣團再報到冷到23日

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）中央氣象署預報，今天白天起大陸冷氣團漸減弱，氣溫回升；不過，明天又有另一波大陸冷氣團南下，各地氣溫再下降，越晚越冷，將影響到23日。

氣象署預測，明天冷氣團南下，北部、東北部氣溫攝氏14至17度、中部13至22度、南部15至26度、東部17至21度、東南部17至24度；外島澎湖16至19度、金門12至18度、馬祖11至13度。

氣象署說，明天及22日東北季風增強，台南至桃園沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎、金、馬有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區也有較強陣風，台灣附近各海面浪高約3至5公尺，23日風力略減弱，台灣附近各海面浪高仍約有2至4.5公尺。

氣象署預報，22日、23日大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，氣溫12至18度，其他地區早晚也冷，中部12至21度、南部13至25度、東部15至19度、東南部16至21度，中南部日夜溫差較大；外島澎湖15至19度、金門11至16度、馬祖9至13度。

氣象署說，22日基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，23日南方水氣北移，基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，晚起桃園以北地區也有局部短暫雨。

氣象署預測，24日起大陸氣團漸減弱，氣溫稍回升，26日東北季風稍增強，27至29日氣溫再下降，但後期冷空氣強度預報不確定性較大。（編輯：李淑華）1131220