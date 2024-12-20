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憲法訴訟法修法三讀 同意違憲宣告大法官最少需9人
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台中全聯倉儲大火9死 勞動部將發家屬救助金

2024/12/20 18:27
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（中央社記者吳欣紜台北20日電）台中全聯倉儲昨天大火造成9人死亡、8人受傷；勞動部今天說，將發給職災死亡勞工家屬新台幣10萬元慰助金，另責成職安署協助台中市勞動檢查處調查，後續依法裁罰及移送地檢署。

勞動部職業安全衛生署副署長萬榮富上午談及這場火災表示，廠房焊接須遠離燃燒物及需防火毯圍住，主要防火管理沒落實。

勞動部說，除發給職業災害死亡勞工家屬慰助金，也請台中市政府勞工局合作提供家屬法律扶助、心理諮商及急難救助等。

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職災受傷勞工部分，勞動部表示，洽請傷病診治專責醫院給予最好的醫治療養，並提供勞動權益包含職災補償及受傷期間薪資給付等諮詢與支持，後續將透過轉介職災職能復健專責醫院給予工作能力強化訓練，積極協助重返職場。

勞動部說，已責成職安署積極協助台中勞檢處調查，釐清災害原因及嚴予追究肇災責任，依法裁罰及移送地檢署參辦，後續並督請台中勞檢處嚴予審查業者停工改善情形，合格後才准復工。（編輯：李明宗）1131220

萬榮富
台中全聯倉儲大火9死 職安署：未落實防火管理
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