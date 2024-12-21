午後大陸冷氣團南下 北部入夜低溫探13度

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（中央社台北21日電）中央氣象署今天表示，白天高溫北台灣約攝氏16至18度，其他地區約21至25度，午後大陸冷氣團南下，北台灣天氣將逐漸轉冷，晚間低溫約13至15度，其他地區約15至17度。

氣象署網站發布訊息指出，今天迎風面的桃園以北、宜花地區及北部山區整天雲量較多，偶有局部降雨，其他地區及澎、金、馬雲量也偏多。

溫度方面，氣象署表示，清晨高雄以北及宜花低溫約13至16度，台東及屏東約17至19度，白天高溫北台灣約16至18度，其他地區約21至25度。

氣象署指出，下午開始大陸冷氣團南下，北台灣天氣將逐漸轉冷，其他地區入夜後溫度也逐漸下降，北台灣晚間低溫約13至15度，其他地區晚間低溫約15至17度，澎湖整天氣溫16至19度、金門整天氣溫12至18度、馬祖整天氣溫10至13度。

因東北風增強，上午起基隆北海岸、桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，下午起風力再進一步增強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、花蓮沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天大陸冷氣團南下，午後東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區，影響情況視降雨情形及上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1131221