青少年諮詢會代表 開放12到25歲報名

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（中央社記者陳至中台北24日電）教育部第7屆青少年諮詢會代表遴選，即日起到民國114年1月16日開放報名，條件為年滿12歲、未滿25歲，任期為1年，可以連任一屆。

教育部今天發布新聞稿，青少年諮詢會是為促進青少年參與公共事務，透過提案討論和研議，提供政府政策建議。

例如諮詢會曾討論高中職開放外食、外送議題，進而促成教育部頒發「校園開放外食訂購」的建議及優良範例，建議校方與學生、家長溝通，並考慮食品安全、交通管理、環保等面向後，訂定適合各校狀況的規範。

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諮詢會也曾關注學生身心健康議題，進而促使政府研議「身心調適假」及相關配套措施，讓學生察覺自身情緒、心理健康有狀況時，可請假平衡身心狀況，一學期最多可請3天。

教育部表示，期盼在一年的任期中，諮詢會代表以青少年的角度思考發聲，共同研議、推動出更加符合青少年權益與需求的教育政策，進而創造一個尊重多元聲音、包容不同觀點的社會。相關報名事項可參考「友善校園學生事務與輔導工作資訊網」。（編輯：陳政偉）1131224