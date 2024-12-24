國道交通量年成長2% 高公局完成22處改善

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（中央社記者余曉涵台北24日電）根據高公局統計，國道交通量每年平均成長2%，部分路段尖峰時段因容量不足等因素導致壅塞。高公局說，今年完成22處改善措施，盼能紓解交通。

交通部高速公路局交管組科長張耿宗今天在例行記者會中表示，根據統計國道交通量在104年到112年平均成長2%，部分路段受到尖峰時段容量不足、出口回堵、車流交織頻繁等影響導致壅塞，因此除了持續實施交通管理措施，今年也完成22處壅塞路段短期改善措施。

張耿宗舉例，針對國1雙向東湖-內湖、圓山北出至濱江北出、國3霧峰系統南出匝道等7處新增車道，改善完成後車速明顯提升。

除此之外，因應尖峰車潮，國1北向大灣-台南系統及國10東向燕巢-燕巢系統等2處路段實施或延長開放路肩措施。

高公局表示，短期改善措施完成後均有助於減緩尖峰時段國道瓶頸路段壅塞狀況，後續除持續監控路段車流狀況並滾動檢討及研議可行短工期、低成本改善作為外，亦也持續推動中長期改善措施。

包含國1五堵至汐止交流道路段拓寬工程、台北及圓山交流道改善工程、楊梅至頭份拓寬工程、后里至大雅路段拓寬工程及國道7號建設計畫等。（編輯：陳政偉）1131224