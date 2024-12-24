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泌尿道感染好不了又腰痠 醫提醒恐是結石作怪

2024/12/24 14:19（12/24 14:41 更新）
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58歲楊小姐多年泌尿道反覆感染，左腰又感痠脹，腎臟內竟有3顆近1公分大的結石。泌尿科醫師陳鵬（圖）提醒，泌尿道感染與結石間如雞生蛋、蛋生雞，結石長期卡著恐對腎功能造成不可逆影響。（書田診所提供）中央社記者曾以寧傳真 113年12月24日
58歲楊小姐多年泌尿道反覆感染，左腰又感痠脹，腎臟內竟有3顆近1公分大的結石。泌尿科醫師陳鵬（圖）提醒，泌尿道感染與結石間如雞生蛋、蛋生雞，結石長期卡著恐對腎功能造成不可逆影響。（書田診所提供）中央社記者曾以寧傳真 113年12月24日
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（中央社記者曾以寧台北24日電）58歲楊小姐多年泌尿道反覆感染，左腰又感痠脹，竟是腎臟內有3顆近1公分大的結石。醫師提醒，泌尿道感染與結石間如雞生蛋、蛋生雞，結石長期卡著恐對腎功能造成不可逆影響。

58歲楊小姐多年來受反覆泌尿道感染困擾，近期因抗生素治療效果不佳，加上左腰痠脹感持續數天而求診。安排超音波發現，左側腎臟內有3顆接近1公分大的結石，腎臟更呈現明顯的腎盂腎炎反應。

診治該個案的書田診所泌尿科主任醫師陳鵬指出，當泌尿道感染，細菌可能附著在尿液中結晶上，形成結石；已有結石的患者，結石表面也可能成為細菌滋生溫床，增加感染風險。研究指出，有泌尿道結石的患者發生尿路感染機率是一般人的5倍以上，泌尿道感染的患者也有近3成機會被診斷出體內有尿路結石。

結石常見症狀，陳鵬指出，包含泌尿道感染、血尿、頻尿、急尿、噁心、腰痛等；且結石阻塞在泌尿系統中，或是經常反覆泌尿道感染，除了引起不適症狀外，還會對腎臟造成影響，可能引起腎臟水腫、腎臟功能衰竭等，長期可能會對腎臟功能造成不可逆影響。

預防結石和泌尿道感染，陳鵬提醒，最重要的就是要多喝水；飲食也要注意三餐均衡，多攝取蔬果纖維且避免太鹹，動物性蛋白攝取也要適量。一旦有發生結石，應定期追蹤及接受適當治療，才能免於結石造成的困擾與影響。

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治療結石的方法，陳鵬說，會受結石大小影響。輸尿管內小於0.5公分的結石，使用藥物加上大量水份攝取，就能促進排出；大於0.5公分的腎臟或輸尿管結石，則可按照結石所在位置、X光上顯影程度及患者身體狀況，考慮體外震波碎石術或輸尿管內視鏡手術治療。

陳鵬表示，2公分以下的腎臟結石，除體外震波碎石術外，使用逆行性軟式內視鏡手術治療，也有較好的結石廓清率。2公分以上的大型腎臟結石，則建議經皮穿腎內視鏡取石，或合併軟式內視鏡的雙鏡聯合手術，以達到最良好的結石清除效果。（編輯：張雅淨）1131224

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