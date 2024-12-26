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美國愛爾康眼藥水爆真菌污染 食藥署：台灣未輸入

2024/12/26 10:43（12/26 11:00 更新）
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美國愛爾康瑞士總部。（圖取自facebook.com/AlconEyeCare）
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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）有媒體報導，美國愛爾康（Alcon）眼藥水爆真菌污染，使用恐致失明。衛生福利部食品藥物管理署今天表示，經查，台灣並未輸入該藥品，呼籲民眾放心。

根據聯合新聞網等媒體報導，美國知名生技大廠愛爾康（Alcon）爆出眼藥水含有異物遭消費者投訴，經調查確定異物是真菌，使用遭污染產品恐導致視力喪失，甚或失明，愛爾康目前已經宣布自主回收產品。

食藥署副署長王德原今天告訴媒體記者，美國食品暨藥物管理局於民國113年12月23日發布藥品訊息，說明愛爾康藥品的一款藥品Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF, Single Vials批號為10101，發布主動回收原因是因批號藥品有微生物污染情形，因此啟動回收作業。

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王德原表示，經查，台灣並未輸入該事件受影響藥品，請民眾放心。為確保藥物安全與醫療效能，衛福部已建置藥物安全監測，即時監視國內、外藥物安全訊息，除設有藥物不良反應通報系統及藥物不良品通報中心之外，對於藥物安全性與療效也隨時進行再評估。

衛福部提醒，若醫療人員或病患疑似因使用藥品導致不良反應發生，請立即通報衛福部所建置的全國藥物不良反應通報中心。（編輯：陳政偉）1131226

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