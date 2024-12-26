游泳教學近3成學校未實施 立委要求檢討

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（中央社記者陳至中台北26日電）立法院今天審議教育部預算，多名立委提及，有接近3成的高中以下學校，沒有實施游泳教學，對比近年屢有學生溺水死亡，呼籲體育署盤點各校未實施的原因，避免年輕生命損失。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，中國國民黨籍立委柯志恩提案，要求體育署檢討游泳教學實施問題，獲得同黨立委萬美玲、葛如鈞等人連署，另外包括羅廷瑋、林倩綺、葉元之、洪孟楷，以及民主進步黨籍立委張雅琳、范雲、陳培瑜等多名朝野立委，也都關注相關議題。

柯志恩表示，根據體育署112學年度統計，高中職以下學校未實施游泳教學共1158校，占27.98%，部分縣市更超過5成。她認為游泳教學有助於減少學生溺水死亡人數，體育署應該盤點各校未上游泳課的原因，畢竟「每個孩子的生命都不能損失」。

葉元之表示，據他瞭解新北市的狀況，有些學校位處偏鄉，校內沒有游泳池，鄰近的公共游泳池又距離太遠，如果要上游泳課，往往要排成一整天的課程才有辦法。體育署目前只補助門票，無法真正幫助到學校，希望體育署檢討，「既然大家都覺得游泳課很重要，就不能擺爛。」

張雅琳則指出，游泳課跟溺死率是否有關，可能還須進一步研究，她認為應著重的是改革游泳教學的內容，加強水中自救能力。

洪孟楷也指出，有研究指出，旱鴨子不敢下水，反而不容易溺水，反而是勇於下水的人容易發生溺水憾事。如何督促、預防教導水中自救能力，應該要再加強。

對此，體育署長鄭世忠表示，游泳課最大困難就是設施不足，且多年前立法院有附帶決議，禁止中央政府增編預算蓋游泳池，希望能討論是否能檢討和調整。

鄭世忠也提到，今年在自救教學、水域安全等，有增編約1億元的預算。至於偏遠學校的困難，牽涉交通費用和課程處理，體育署會再想辦法優化。（編輯：陳清芳）1131226