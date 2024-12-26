預告修正農業救助辦法 調升農林漁牧多項現金救助

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）為貼近實際需求，農業部今天表示，25日預告修正「農業天然災害救助辦法」，包含農林漁牧有多項目現金救助金額明年起調升，以及有6種果樹改以產季認定救助等5項重點。

農業部農民輔導司發布新聞指出，為貼近實際需求，協助農、漁民遭遇天然災害後第一時間能儘速復耕、復養，經全面盤點後，25日預告「農業天然災害救助辦法」，重點有5項。

首先，朝野立委關注現金救助金額部分，農業部說明，依實際生產成本及相關物價指數的增幅，檢討修正現金救助與低利貸款的項目、額度等；其中農糧、漁、林50%以上項目調升救助金額，畜牧救助金額全數調升，預計明年起適用，例如樹豆現行每公頃現金救助新台幣1.8萬元，將增為2.8萬元。

其次，有關部分果樹產季橫跨年度，農業部說，計有棗子、番石榴、番荔枝、荔枝、龍眼及蓮霧等6項，將從同年度救助1次，改為同產季內救助1次，例如上半年遭遇低溫所害，下半年再次受天災損害，原本只能救助1次，只要分屬不同產季，修正後則可獲救助2次。

再者，這次修正後，有關水稻救助，將得由地方政府依災害嚴重程度向農業部建議救助公告，會勘時可協同農糧署分署進行，提供彈性、及時的救助程序。

第四，修正後停靠在漁港區域的漁船（筏），將都可適用天災救助，避免吊起、未停在水面上而無法獲救助問題發生。

第五，修正後讓養殖漁業登記證者，不論有沒有水權，都可獲救助，讓各地救助認定一致。

農業部說明，預告期7天，至114年1月2日止，若無異議，預計114年起生效。（編輯：李亨山）1131226