加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
人類間質肺炎病毒hMPV症狀像感冒、去年在台流行 預防治療方法一次看
首頁 / 生活

預告修正農業救助辦法 調升農林漁牧多項現金救助

2024/12/26 19:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北26日電）為貼近實際需求，農業部今天表示，25日預告修正「農業天然災害救助辦法」，包含農林漁牧有多項目現金救助金額明年起調升，以及有6種果樹改以產季認定救助等5項重點。

農業部農民輔導司發布新聞指出，為貼近實際需求，協助農、漁民遭遇天然災害後第一時間能儘速復耕、復養，經全面盤點後，25日預告「農業天然災害救助辦法」，重點有5項。

首先，朝野立委關注現金救助金額部分，農業部說明，依實際生產成本及相關物價指數的增幅，檢討修正現金救助與低利貸款的項目、額度等；其中農糧、漁、林50%以上項目調升救助金額，畜牧救助金額全數調升，預計明年起適用，例如樹豆現行每公頃現金救助新台幣1.8萬元，將增為2.8萬元。

其次，有關部分果樹產季橫跨年度，農業部說，計有棗子、番石榴、番荔枝、荔枝、龍眼及蓮霧等6項，將從同年度救助1次，改為同產季內救助1次，例如上半年遭遇低溫所害，下半年再次受天災損害，原本只能救助1次，只要分屬不同產季，修正後則可獲救助2次。

再者，這次修正後，有關水稻救助，將得由地方政府依災害嚴重程度向農業部建議救助公告，會勘時可協同農糧署分署進行，提供彈性、及時的救助程序。

第四，修正後停靠在漁港區域的漁船（筏），將都可適用天災救助，避免吊起、未停在水面上而無法獲救助問題發生。

第五，修正後讓養殖漁業登記證者，不論有沒有水權，都可獲救助，讓各地救助認定一致。

農業部說明，預告期7天，至114年1月2日止，若無異議，預計114年起生效。（編輯：李亨山）1131226

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：