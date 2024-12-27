衝刺農曆過年血液安全庫存量 捐血月活動起跑

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）農曆春節連假長達9天，但病魔不會放假，台灣血液基金會每年一度捐血月活動今天起跑，籲民眾踴躍挽袖，盼1個月內把安全庫存量衝到10天，讓有用血需求者也能安心過年。

台灣血液基金會今天舉辦114年捐血月記者會，宣布即起至明年1月27日期間，以「捐血有你 熱血相挺」為主題，各地捐血中心將陸續推出星際大戰cosplay活動、踩街活動、串聯醫院企業等加強血液勸募活動，呼籲民眾能在出遊過節前，一起儲備春節期間的醫療用血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會執行長魏昇堂致詞指出，病人用血不能等，病情變化不會放假，跟病魔搏鬥更不可能等過完節，每逢年節前後，民眾出遊增加，加上天氣多變，更容易發生血源短絀的狀況。

事實上目前用血就已經很吃緊，魏昇堂表示，全台血液安全庫存量不到7天，另外以台北中心為例，O型跟A型血最告急，分別只剩下3.1天、4.4天。

台北榮民總醫院內科部輸液醫學科主治醫師陳玟均身為血液專家，特別分享自己在鬼門關前走一遭經驗。今年1月她生產時，發生產後大出血，甚至一度低血容性休克，進一步導致瀰漫性血管內凝血（DIC），如果沒有捐血人的愛心，她恐怕沒有辦法站在這裡，親口說聲謝謝，並更加體會定期捐血重要性。

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藝人陳明珠的父親血型特殊，她從小看著家人熱血挽袖，原本想在今天記者會後完成人生首捐，為此還努力把體重吃到符合標準，未料過敏攪局，因服藥未能如期捐血，仍盼透過自身影響力，邀請更多民眾加入捐血行列，幫助需要的人。

圖文作家四小折則是因心臟方面疾病與捐血絕緣，但他用行動相挺，創作4種主題的4格漫畫，以淺顯易懂方式讓大家對捐血有更多了解與關注，接下來在捐血月會每週曝光1則，希望用輕鬆有趣的方式，讓更多年輕學子認識及關注捐血。（編輯：陳政偉）1131227