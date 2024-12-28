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劉世芳：不動產防詐 民眾可申請地籍異動即時通

2024/12/28 10:19
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（中央社記者賴于榛台北28日電）近年來，土地詐騙高齡者頻傳，內政部長劉世芳今天說，民眾可申請「地籍異動即時通服務」，在不動產有被申請買賣、贈與、調解移轉或設定抵押權登記等異動時，所有權人及指定的1位對象就能即時收到通知，攔阻異常事件。

內政部今天透過新聞稿指出，近年來發生多起不法分子勾結專業人士，誘騙民眾將名下房地產抵押貸款的詐騙情事，劉世芳提醒，不動產價值高，易為不法人士覬覦鎖定的目標，民眾須提高警覺，避免落入詐騙話術陷阱。

劉世芳建議，民眾可以申請「地籍異動即時通服務」，在不動產有被申請買賣、贈與、調解移轉或設定抵押權登記等異動時，所有權人及指定的1位對象（如家人），就能即時收到簡訊或電子郵件通知，一旦確認非本人申請案件時，得及時向地政事務所提出異議，攔阻產權異動，守護民眾不動產產權。

劉世芳表示，內政部民國105年便推出「地籍異動即時通服務」，截至今年第3季已累積28.5萬人申請，光是今年前3季就有12.6萬人申請，大約是106年至111年共6年12.2萬人的全部申請量，顯示民眾對於不動產防詐通知的需求量大增，防詐意識抬頭。

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她說，「地籍異動即時通服務」申請除可就近到任一地政事務所臨櫃申請外，在新取得不動產申辦買賣等移轉登記時，也可以併土地登記案件提出申請，或是使用自然人憑證或工商憑證於地政司「數位櫃檯」網站免費申請，讓產權多一層保障。

劉世芳提醒，民眾遇到可疑情形，請撥打24小時的165反詐騙諮詢專線求證，避免輕易將房地產設定抵押，防止上當受騙。（編輯：張均懋）1131228

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