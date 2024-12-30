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若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
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中國附醫宣布年終1.75個月 調薪最高達20%

2024/12/30 12:06
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（中央社記者郝雪卿台中30日電）在全台各大醫院獲利名列前茅的中國醫藥大學附設醫院，今天宣布將發放全薪1.75個月年終獎金，總額達新台幣6億元。114年更將投入3億元，確保員工薪資能調高5%到20%。

歲末年終，中醫大附醫為感謝員工付出，今天宣布將發放全薪1.75個月年終獎金，獎金總額達6億元。此外，114年更準備投入3億元，確保員工薪資能調高至5%到20%，希望讓全體員工能感受到實質回饋與支持，表達醫院對員工的重視與關懷。

中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，希望以實際行動回饋員工的努力，讓所有員工都能感受到最實質的支持。例如為體恤夜班人員，提供全院員工大夜、小夜班暖心餐點，每年提撥預算超過2000萬元。

在當前醫護人力緊繃的情況下，為了吸引更多優秀護理人才，蔡長海說，將新進病房護理師的月薪提高至5萬元以上，輪3班者年薪更可突破百萬元，若現有員工成功介紹護理師進院服務，還可獲得2萬元的推薦獎金。

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中醫大附醫院長周德陽強調，員工是醫院最寶貴的資產，因此醫院每年不斷加碼在員工福利上的投入，除長期已提供掛號費及健保部分負擔全免、及所有項目就醫優免措施外，更逐年擴大高階健康檢查的預算與服務項目，每年編列預算已超過6000萬元，全力守護員工健康。

周德陽表示，隨著中國醫藥大學與台中市政府合作的「台中市立老人復健綜合醫院」將於2025年正式營運，醫院的醫療服務版圖將進一步擴大，也正積極招募團隊中。（編輯：李淑華）1131230

蔡長海
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