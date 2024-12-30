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兩岸13航點春節包機 即日起開放申請

2024/12/30 18:07
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（中央社記者余曉涵台北30日電）民用航空局長何淑萍今天表示，因應農曆春節，即日起航空公司可在獲配航權額度內，依照程序申請春節前後各14天，包含瀋陽等13個航點的客運包機。

交通部民航局長何淑萍今天向媒體表示，目前15個兩岸航線共核准每週420班，每週僅飛298班，平均乘載率為71%，業者並可視市場需求適時放大機型，或在其獲配航權班次容量下增加載客航班。

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包機方面，何淑萍指出，目前兩岸可申請飛航客運包機的13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州，航空公司自即日起，可依程序申請春節前後各14天（民國114年1月15日到2月12日）飛航13個航點的客運包機。

民航局表示，業者依民用航空法相關規定，於起飛前10工作日檢附包機申請書及包機合約副本等，報請民航局核准後即可飛航。（編輯：張雅淨）1131230

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