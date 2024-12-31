草莓、金柑等日本進口水果農藥超標 遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北31日電）日本食品受台灣民眾喜愛，但食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，16項中就有7項來自日本，包括鮮金柑、鮮草莓、焙茶粉等，各被檢出農藥或防腐劑殘留超標，全數遭邊境攔截。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有16項檢驗不合格產品，包括韓國大白菜、越南青花菜、秘魯鮮藍莓、中國鮮奇異果等，檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

這次日本進口產品共被查獲7批不合格，包括4批鮮金柑、1批鮮草莓、1批焙茶粉及1批黃金奇異果。

在鮮金柑部分。食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，分別由東和水果有限公司、金果貿易股份有限公司、佳和鮮果貿易股份有限公司進口，各被檢出殘留農藥氟大滅、Isofetamid，均違反不得檢出規定；針對東和仍維持逐批查驗，金果、佳和則從一般抽批調整為加強抽批。

根據食藥署統計，今年6月23日至12月23日期間，不同業者共報驗189批日本柑橘類，其中7批不合格、占3.7%，不合格原因為檢出農藥殘留超標。林金富指出，今年12月30日起至明年6月29日止，整體在邊境對日本進口柑橘類採加強抽批查驗。

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此外，林金富提到，泓鑫農產有限公司從日本進口的鮮草莓，被檢出殘留農藥亞派占0.7ppm，同樣違反不得檢出規定，持續對泓鑫採監視查驗，也就是100%逐批查驗，就算合格批數達到調整門檻也不會調降。

食藥署統計過去半年日本草莓在邊境查驗情形，共報驗235批，其中3批不合格、占1.3%，不合格原因都是檢出農藥殘留超標。林金富表示，整體邊境對日本草莓維持監視查驗至明年5月31日。（編輯：張雅淨）1131231