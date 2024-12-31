陸軍官校老師遭投訴教學不當 校方：已辭系主任

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（中央社記者張已亷高雄31日電）黃姓前陸軍官校某系主任遭媒體報導指被學生家長投訴疑在教學方面有不當行為。校方表示，黃師已辭系主任，明年2月1日屆齡退休生效，校務沒有收到黃師相關兼任聘用申請資料。

有媒體接獲家長投訴，指黃姓前陸軍軍官學校某系主任疑在教學方面有不當行為，對此，校方表示，黃師在校教導相關基礎課程，並在陸軍官校「教師課堂反應問卷」中，確實有幾門課低於及格分數，或許是因教學較為嚴格，但黃師不會故意刁難學生，另校方沒有接到任何家屬或是學生投訴，也尚未收到相關單位要求回應等通知。

陸軍官校表示，黃師辭職系主任已在日前核定，今天為生效日，並在明年2月1日屆齡退休生效，無續任系主任。另外，兼任授課須經學校三級教評會審查且奉司令部核定，經查學校明年兼任教師名單，黃師非冊列人員，在校務方面也沒有收到黃師相關聘用申請資料。

至於媒體報導提及黃師課程重修學生多，校方指出，課程重修作業規定程序嚴謹，學生重修採隨班附讀，人數超過開班基準得經大學部務會議審認，並簽奉校長核准後開班，經查黃師未違反授課規範。

校方表示，學校秉持「依法行政」及「用人唯才」原則，對於教職員聘任、考核與升遷，皆遵嚴謹審議程序辦理，以維人事作業紀律及陸軍官校校譽。（編輯：郭諭儒）1131231