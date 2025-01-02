6日乾冷空氣南下影響約1週 台南以北防低溫

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署今天表示，5日前東北季風影響，北部低溫約攝氏12至15度，水氣稍多；6日起乾冷空氣南下，全台低溫約11至14度，台南以北都有機會發布低溫燈號，預估這波冷氣團持續影響至12日。

中央氣象署預報員趙竑告訴中央社記者，明天東北季風增強，北部、東北部平地普遍低溫約12至15度，中南部約15至17度，預估持續至5日清晨。

趙竑指出，6日起大陸冷氣團南下，這波冷空氣偏乾冷、且持續時間長，目前觀察可能影響至12日，各地普遍低溫約11至14度，空曠地區可能在10度以下，台南以北、宜蘭等地都有機會發布低溫燈號。這波冷氣團的強度仍在調整，是否會達強烈大陸冷氣團、甚至寒流，都需要再觀察。

降雨方面，趙竑表示，今晚至明晨仍有南方水氣影響，西半部及東北部地區有短暫雨；明天白天南方水氣減少，但東北季風增強，以迎風面大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨為主，其他地區為多雲，類似天氣持續至5日清晨。

趙竑指出，5日在琉球南方海面有一道鋒面系統生成，接著朝日本南方海面移動，雖然不會對台灣造成直接影響，但仍有部分水氣移入，北部地區有局部短暫雨，東半部地區有零星短暫雨。

趙竑說，6日起乾冷空氣南下，各地降雨漸減，大致上是多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

趙竑提到，今晚至明晨若水氣及溫度能配合，3500公尺以上高山仍有低機率飄雪，後期雖有冷氣團降溫，但水氣偏少，山區主要以結冰、霧淞為主；另外，4日晚間至5日全天，西半部地區有局部低雲或霧，影響能見度。（編輯：張雅淨）1140102